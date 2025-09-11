Đồng minh của ông Trump bị ám sát giữa trường đại học

(VTC News) -

Charlie Kirk bị ám sát giữa trường đại học

Charlie Kirk, nhà hoạt động chính trị nổi tiếng, giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận Turning Point USA, đã bị ám sát khi đang phát biểu trong một sự kiện tại Đại học Utah Valley trong hôm 10/9.

Phát súng của sát thủ được bắn đi từ khoảng cách 200m.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h10 (giờ địa phương) trong khuôn khổ chuyến “American Comeback Tour” do ông tổ chức. Video tại hiện trường cho thấy Kirk gục ngã sau tiếng súng vang lên và khán giả hoảng loạn tháo chạy.

Tổng thống Trump bày tỏ sự tiếc thương trước cái chết của Charlie Kirk. Ông Trump gọi Charlie là "người bạn tốt của tôi".

Charlie Kirk có khoảng 5,3 triệu người theo dõi trên X, sở hữu chương trình nổi tiếng The Charlie Kirk Show. Anh được xem là đồng minh của ông Trump khi giúp ông Trump có được sự ủng hộ từ nhóm cử tri trẻ tuổi trong cuộc bầu cử năm 2024.

Charlie Kirk - Ảnh: REUTERS

Những người quen biết Charlie Kirk mô tả ông là một người có tư duy sâu sắc với đầu óc phân tích. Ông được coi là người thấu hiểu nhịp đập của phong trào bảo thủ trẻ. Ông có mối quan hệ trực tiếp với Trump và tin tưởng rằng Tổng thống sẽ coi trọng ý kiến ​​của ông ngay cả khi họ bất đồng quan điểm.

Cảnh sát bang Utah cho biết một nghi phạm ban đầu đã bị bắt giữ ngay sau vụ nổ súng nhưng sau đó đã được thả vì không khớp với đối tượng tình nghi.

Ngay sau vụ việc, Thống đốc Utah Spencer Cox coi đây là “một vụ ám sát chính trị”. Ông gọi ngày Charlie Kirk bị bắn chết là “ngày đen tối của tiểu bang chúng ta và là ngày bi thảm của đất nước”.