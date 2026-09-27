Đông Hùng nghẹn ngào nhìn lại biến cố nợ nần: 'Phải cúi đầu nhiều mới sống được'

(VTC News) -

Mới đây, Đông Hùng lần đầu trải lòng về biến cố nợ nần khiến anh từng thu mình tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Nam ca sĩ cho biết thời điểm đó, khi đứng cạnh những nghệ sĩ đã có sản phẩm cá nhân, sân khấu riêng và những thành tựu nhất định, anh cảm thấy mình “khớp hoàn toàn”.

Đông Hùng lần đầu trải lòng về biến cố nợ nần khiến anh từng thu mình tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

“Trước khi em lấy vợ, em không có bất kỳ sản phẩm riêng cá nhân nào cả. Từ trước đến giờ ai bảo gì em hát đấy, sân khấu nào em hát, giá bao nhiêu em hát”, Đông Hùng chia sẻ. Vì vậy, việc xuất hiện trong một chương trình có nhiều nghệ sĩ tên tuổi khiến anh ý thức rõ hơn về những hạn chế của bản thân.

Đông Hùng cũng nhắc đến hình ảnh “chú Hùng”, “cán bộ” hay một người luôn nghiêm túc mà khán giả thường gọi. Theo anh, đó không hoàn toàn là con người thật của mình. “Nếu thời gian đó em không làm thế em không sống được. May mắn là con đường đó nó hợp với mình”, nam ca sĩ nói.

Nhìn lại quãng thời gian đã qua, Đông Hùng cho rằng mình từng phải trưởng thành sớm bởi những biến cố trong cuộc sống. “Em bị già trước tuổi. Có những thứ bắt buộc em phải trải qua trong cuộc đời, làm em phải cúi đầu nhiều. Mình phải cúi đầu thì mới sống được, nên là tự ti lắm”, anh bộc bạch.

Nam ca sĩ cho biết chính những trải nghiệm đó khiến anh luôn cố gắng kết nối với mọi người và tìm cách thích nghi với hoàn cảnh. Khi còn mang nhiều áp lực về cuộc sống, anh quan niệm mỗi lần đứng trên sân khấu là một khoảng thời gian phải sống hết mình.

“Em có một suy nghĩ, khi mà em vẫn còn nợ nần các thứ, thì một bài hát chỉ có 3-5 phút, em sẽ sống bằng được ở sân khấu. Vì 3-5 phút đó coi như thời gian em đang sống”, Đông Hùng nói.

Nhiều anh tài không kìm được nước mắt khi nghe Đông Hùng chia sẻ.

Theo anh, sau khi rời ánh đèn sân khấu, cuộc sống lại quay về với những áp lực cơm áo, sinh nhai. Động lực để anh tiếp tục không chỉ còn dành cho bản thân mà còn là gia đình và những người xung quanh.

Đông Hùng cũng nhắc đến biến cố khiến anh không nghĩ mình có thể sống đến ngày hôm nay. “Bản thân em bây giờ cảm thấy đủ, em luôn luôn cảm thấy đủ. Bởi vì nói thật là đã có khoảng thời gian em không bao giờ nghĩ em sống được đến ngày hôm nay”, anh nói.

Theo nam ca sĩ, Anh trai vượt ngàn chông gai cũng đem đến cho anh một cảm nhận khác về sự đón nhận của khán giả. Trước đây, anh từng tự ti vì nghĩ mình “không có gì dành cho mọi người”.

Sau chương trình, anh lần đầu nhận được nhiều tình cảm trực tiếp từ người hâm mộ, từ những món quà đến cả một food truck. “Bây giờ em tự tin là có mọi người ủng hộ em. Đó là điều em tự tin nhất đến bây giờ”, Đông Hùng chia sẻ.

Những chia sẻ của Đông Hùng khiến không khí trường quay chùng xuống. Khi nam ca sĩ nhắc lại quãng thời gian từng nghĩ mình không thể sống nổi và hành trình gồng gánh gia đình, nhiều anh tài có mặt không kìm được nước mắt, thậm chí có người bật khóc nức nở.

Đoạn chia sẻ sau đó được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hơn 100.000 lượt xem. Nhiều khán giả cho biết họ bất ngờ khi biết những áp lực mà Đông Hùng đã trải qua phía sau hình ảnh một nam ca sĩ luôn nghiêm túc và ít nói.

Ca sĩ Đông Hùng sinh năm 1993 tại Hưng Yên, không xuất thân từ gia đình nghệ thuật nhưng sớm bộc lộ năng khiếu ca hát. Năm 2012, anh lọt Top 3 Sao Mai điểm hẹn và được biết đến rộng rãi hơn khi vào Top 4 Vietnam Idol 2014 với giọng hát nội lực, ngoại hình nam tính.

Đông Hùng thường xuyên góp mặt trong nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn.

Đông Hùng từng trải qua biến cố lớn khi phải gánh khoản nợ 28 tỷ đồng của mẹ. Thời gian thi Vietnam Idol 2014, chủ nợ từng tìm đến sân khấu đòi tiền; anh cũng có lần bị thương do xô xát liên quan đến chuyện nợ nần. Sau cuộc thi, nam ca sĩ thương lượng với các chủ nợ, bán nhà ở Hà Nội và chuyển vào TPHCM, đưa khoản nợ xuống còn khoảng 17-18 tỷ đồng.

Có thời điểm Đông Hùng nhận show liên tục từ sáng đến tối để kiếm tiền. Sau nhiều năm miệt mài trả nợ, anh đã hoàn tất khoản nợ lớn. “Với một người từng trải qua nhiều biến cố như tôi, hạnh phúc chỉ đơn giản là bữa cơm gia đình và mái ấm hiện tại”, anh chia sẻ.

Những năm gần đây, Đông Hùng thường xuyên góp mặt trong nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn. Hiện anh có cuộc sống ổn định bên vợ và con gái nhỏ; bà xã cũng là người đồng hành, hỗ trợ anh trong công việc nhiều năm qua.