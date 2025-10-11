Luật sư khuyên Malaysia không nên kháng cáo FIFA

(VTC News) -

Tờ New Straits Times (Anh) vừa có bài phân tích chuyên sâu về trường hợp nhập tịch sai quy định của đội tuyển Malaysia. Tờ báo uy tín này đưa ra dẫn chứng về trường hợp của Timor Leste sử dụng 12 cầu thủ nhập tịch với hồ sơ giả.

"Vụ việc của Timor-Leste cho thấy quá trình xử lý kỷ luật của FIFA và AFC có thể mất từ ​​một đến hai năm, đặc biệt nếu đơn kháng cáo được gửi đến Tòa án Trọng tài Thể thao. Chìa khóa của Malaysia hiện nay là sự minh bạch và hợp tác chứ không phải đối đầu", cây viết Farah Azharie dẫn lời luật sư thể thao Richard Wee.

Bóng đá Malaysia chao đảo vì vụ nhập tịch cầu thủ bằng hồ sơ giả.

Năm 2016, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) loại Timor Leste khỏi vòng loại Asian Cup 2023 sau khi phát hiện 12 cầu thủ gốc Brazil thi đấu cho quốc gia này bằng cách sử dụng hồ sơ giả trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2015. AFC đã hủy bỏ mọi kết quả liên quan đến những cầu thủ không đủ điều kiện, phạt liên đoàn bóng đá Timor-Leste và áp dụng lệnh cấm đối với một số quan chức.

Ban đầu, Timor Leste phủ nhận mọi cáo buộc liên quan. Nhưng sau khi không thể kháng cáo trước FIFA, nước này đã hợp tác với các nhà điều tra, tái cấu trúc bộ máy quản lý bóng đá và triển khai các cơ chế nhập tịch, kiểm soát hồ sơ.

Tuy nhiên, từ cuộc điều tra đầu tiên của AFC vào năm 2015 cho đến khi FIFA chính thức phê chuẩn lệnh trừng phạt kéo dài 3 năm.

Hiện Quyền chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi vẫn khẳng định rằng Malaysia đã làm đúng quy trình nhập tịch và 7 cầu thủ đủ điều kiện được cấp quốc tịch.

Theo hồ sơ FIFA thu thập được, toàn bộ thông tin cho thấy 7 cầu thủ Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel có ông hoặc bà sinh ra ở Malaysia đều bị làm sai lệch so với giấy tờ gốc.

Cụ thể, ông/bà của Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel không phải sinh ra ở Malaysia như hồ sơ FAM cung cấp.