Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký quyết định đổi tên trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân thành Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành 17/10.

Việc đổi tên không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường trường, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người học, giảng viên, cán bộ, người lao động và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đổi tên trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân thành Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Ảnh: FBNT)

Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân trải qua ba giai đoạn hình thành và phát triển quan trọng.

Năm 1984, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) tổ chức lại hệ thống các trường trung học công an nhân dân, qua đó hình thành trường Trung học Thông tin Liên lạc và trường Trung học Kỹ thuật Nghiệp vụ III (sau này là trường Trung học An ninh nhân dân III).

Đến năm 1993, hai trường được sáp nhập thành trường Trung học Kỹ thuật Nghiệp vụ Công an nhân dân, sau đó đổi tên thành trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Công an nhân dân, đáp ứng nhu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ trong bối cảnh đổi mới của lực lượng công an.

Ngày 21/10/2010, trên cơ sở nâng cấp trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Công an nhân dân, Bộ Công an quyết định thành lập trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân.

Sau 15 năm phát triển, trường chính thức mang tên mới là Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng về quy mô, cơ cấu và định hướng đào tạo.

Hiện nay, Học viện có trụ sở tại tỉnh Bắc Ninh, đảm nhiệm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ, khoa học công nghệ và hậu cần công an nhân dân.

Các ngành đào tạo chuyên sâu bao gồm: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử – Viễn thông, Kỹ thuật công an nhân dân, Trinh sát kỹ thuật, Hậu cần công an nhân dân…