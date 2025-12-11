Đội hình U22 Việt Nam đấu U22 Malaysia: Ngôi sao Việt kiều đá chính

(VTC News) -

U22 Việt Nam đấu với U22 Malaysia trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33. Trong trận đấu này, huấn luyện viên Kim Sang-sik có vài điều chỉnh trong đội hình chính, quan trọng nhất là các vị trí tấn công.

Ở hàng phòng ngự, U22 Việt Nam ra sân với những gương mặt quen thuộc. Huấn luyện viên Kim Sang-sik tin tưởng thủ môn Trần Trung Kiên. Ông cũng lựa chọn các trung vệ tốt nhất như Phạm Lý Đức đá lệch phải, Hiểu Minh ở trung tâm hàng thủ và Nhật Minh đá lệch trái. Vị trí hậu vệ trái có sự thay đổi khi Nguyễn Phi Hoàng xuất trận còn Phạm Minh Phúc ở cánh đối diện.

Viktor Le đá chính ở trận gặp U22 Malaysia.

Nguyễn Xuân Bắc bình phục chấn thương nhưng không đá chính trận này. Người thay vị trí của anh là Nguyễn Thái Quốc Cường. Nguyễn Thái Sơn sắm vai trò "dọn dẹp" khu trung tuyến.

Phía bên trên, nhà cầm quân người Hàn Quốc tin tưởng Khuất Văn Khang đá tiền đạo trái. Tiền vệ Việt kiều Lê Viktor đảm nhiệm vai trò tiền đạo lệch phải. Vị trí còn lại, không bất ngờ, vẫn thuộc về Nguyễn Đình Bắc. Đúng như dự đoán, 2 tiền đạo mờ nhạt ở trận gặp U22 Lào là Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Quốc Việt đều mất suất đá chính.

Cập nhật tỷ số U22 Việt Nam vs U22 Malaysia mới nhất

Đội hình U22 Việt Nam

Thủ môn: Trần Trung Kiên;

Hậu vệ: Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh;

Tiền vệ: Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng;

Tiền đạo: Lê Viktor, Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang.

Nhận định U22 Việt Nam vs Malaysia

U22 Việt Nam chỉ cần hòa U22 Malaysia để chắc suất vào bán kết. Nếu U22 Việt Nam chia điểm với U22 Malaysia, cả 2 đội đều vào vòng trong, bởi đội nhì bảng A (U22 Timor Leste) và nhì bảng C (U22 Myanmar hoặc U22 Indonesia) không có nhiều hơn 3 điểm.

Nếu lọt vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, U22 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà U22 Thái Lan. Do đó, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cần hướng đến chiến thắng.

Sự hiệu quả trong tấn công là yếu tố khác biệt giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia. U22 Việt Nam hoàn toàn kiểm soát trận đấu trước U22 Lào nhưng lại gặp khó khăn trong việc tạo cơ hội và ghi bàn. Trừ Nguyễn Đình Bắc, không có cầu thủ tấn công nào của U22 Việt Nam chơi tốt ở trận ra quân.

Trong khi đó, U22 Malaysia hoàn toàn ngược lại. Họ không áp đảo U22 Lào, thậm chí có nhiều thời điểm để đối thủ dồn ép. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Nafuzi Zain tận dụng cơ hội rất tốt trong những pha phản công. Đây cũng là điểm U22 Việt Nam cần phải lưu ý.

Trong 12 kỳ SEA Games kể từ khi áp dụng giới hạn độ tuổi môn bóng đá nam, Việt Nam và Malaysia đối đầu nhau tổng cộng 10 lần. Trong đó, các đại diện của bóng đá Việt Nam giành chiến thắng 7 lần và có 3 thất bại.