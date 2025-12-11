Trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Malaysia, bóng đá nam SEA Games 33 hôm nay 11/12

Điều kiện để U22 Việt Nam vượt qua vòng bảng

U22 Việt Nam chỉ cần hòa U22 Malaysia để chắc suất vào bán kết. Nếu U22 Việt Nam chia điểm với U22 Malaysia, cả 2 đội đều vào vòng trong, bởi đội nhì bảng A (U22 Timor Leste) và nhì bảng C (U22 Myanmar hoặc U22 Indonesia) không có nhiều hơn 3 điểm.

Nếu lọt vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, U22 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà U22 Thái Lan. Do đó, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cần hướng đến chiến thắng.

Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 33 (bảng B)

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Malaysia 1 4-1 3 2 Việt Nam 1 2-1 3 3 Lào 2 2-6 0

Thể thức bóng đá SEA Games 33

Sau khi kết thúc vòng bảng, có 4 đội tuyển tiếp tục thi đấu vòng bán kết, gồm 3 đội đầu bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Theo điều lệ môn bóng đá nam SEA Games 33, trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, tiêu chí ưu tiên để xếp hạng là hiệu số bàn thắng - bàn thua, rồi đến tổng số bàn thắng.

Nếu các đội bằng điểm và có cùng các chỉ số phụ nêu trên, vị trí xếp hạng được phân định bằng hiệu số bàn thắng - bàn thua trong các trận đối đầu trực tiếp giữa các đội này với nhau, rồi đến tổng số bàn thắng trong các trận đối đầu.

Thể thức xếp hạng này được áp dụng cho cả 3 bảng đấu cũng như khi so sánh các đội nhì bảng.