Đội hình U22 Việt Nam dự SEA Games 33: Việt kiều đắt giá hơn Hoàng Đức bị loại

(VTC News) -

Sáng 30/11, danh sách cầu thủ U22 Việt Nam dự SEA Games được công bố. Huấn luyện viên Kim Sang-sik loại 5 cầu thủ dựa trên đánh giá toàn diện phong độ, thể trạng và mức độ đáp ứng chiến thuật của từng cầu thủ qua các giai đoạn tập trung, tập huấn trong năm 2025.

Những cầu thủ không cùng U22 Việt Nam săn huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33 là hậu vệ Văn Hà, Đinh Quang Kiệt, tiền vệ Trần Thành Trung, Nguyễn Đức Việt và tiền đạo Bùi Vĩ Hào. Trần Thành Trung - cầu thủ được định giá 350 nghìn euro (hơn 10 tỷ đồng) trên Transfermarkt - không có phong độ và thể trạng tốt nhất sau khi bình phục chấn thương.

Trần Thành Trung không kịp lấy lại thể trạng để dự SEA Games.

Tương tự, Bùi Vĩ Hào cũng không ở trạng thái tốt nhất. Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam năm 2024 từng được huấn luyện viên Kim Sang-sik tín nhiệm ở đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, chấn thương khiến anh bỏ lỡ phần lớn thời gian thi đấu tại câu lạc bộ và đội tuyển trong năm 2025.

"Đây đều là những cầu thủ đã nỗ lực trong tập luyện, tuy nhiên ban huấn luyện buộc phải đưa ra lựa chọn tối ưu nhằm đảm bảo sự cân bằng đội hình và phù hợp với yêu cầu chiến thuật tại SEA Games 33", Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông báo trên trang chủ.

Tại SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng Malaysia và Lào. Do tỉnh Songkhla bị ảnh hưởng bởi bão lụt, các trận đấu của U22 Việt Nam được chuyển về Bangkok. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đá trận mở màn gặp U22 Lào vào ngày 3/12, trước khi đối đầu U22 Malaysia vào ngày 11/12. Cả 2 trận đấu đều diễn ra trên sân vận động Rajamangala (Bangkok).

Danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games 33

Thủ môn: Trần Trung Kiên (HAGL), Nguyễn Tân (CA TP.HCM), Cao Văn Bình (SLNA);

Hậu vệ: Võ Anh Quân, Nguyễn Hiểu Minh (PVF CAND), Đặng Tuấn Phong (Thể Công Viettel), Phạm Lý Đức (CAHN), Nguyễn Đức Anh (Đà Nẵng), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng);

Tiền vệ: Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hoá), Nguyễn Xuân Bắc (PVF CAND), Nguyễn Công Phương, Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel), Phạm Minh Phúc (CAHN), Lê Viktor (Hà Tĩnh), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Nguyễn Thái Quốc Cường (CA TP.HCM);

Tiền đạo: Nguyễn Ngọc Mỹ (Thanh Hoá), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF CAND), Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình), Nguyễn Đình Bắc (CAHN).