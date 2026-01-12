Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Ả Rập Xê Út: HLV Kim Sang-sik cẩn trọng

(VTC News) -

Sau 2 chiến thắng liên tiếp, U23 Việt Nam chưa chắc suất đi tiếp tại giải U23 châu Á 2026. Kế hoạch xoay tua đội hình của huấn luyện viên Kim Sang-sik vì thế không thể được thực hiện. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ không xáo trộn đội hình U23 Việt Nam ở trận đấu với U23 Ả Rập Xê Út.

Sự thay đổi danh sách đá chính của U23 Việt Nam chỉ có thể xảy ra vì lý do thể lực. Ở hàng tiền vệ, cả Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Xuân Bắc đều có dấu hiệu mệt mỏi ở cuối trận thắng U23 Kyrgyzstan. Huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể thay một trong 2 cầu thủ này bằng phương án có chất lượng tương đương là Nguyễn Thái Quốc Cường.

Đội hình U23 Việt Nam ổn định và đang có phong độ cao.

Ở các vị trí còn lại, sự khác biệt giữa phương án chính và phụ của U23 Việt Nam rõ rệt hơn. Đối với hàng phòng ngự, rất khó để các nhân tố dự bị có thể chiếm suất đá chính của bộ khung ổn định. Lựa chọn cố định của U23 Việt Nam là thủ môn Trần Trung Kiên, 3 trung vệ Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh và 2 cầu thủ chạy cánh Phạm Minh Phúc, Nguyễn Phi Hoàng.

Trên hàng công, Nguyễn Lê Phát bất ngờ nổi lên ở vòng chung kết U23 châu Á 2026 với khả năng giữ bóng và tranh chấp ấn tượng. Khuất Văn Khang tìm lại được phong độ sau kỳ SEA Games mờ nhạt.

Nguyễn Đình Bắc được nghỉ hiệp 1 trận gặp U23 Kyrgyzstan do chấn thương nhẹ. HLV Kim Sang-sik có lẽ sẽ cần tiền đạo của CLB Công an Hà Nội trở lại đội hình chính ở trận đấu quan trọng với U23 Ả Rập Xê Út.

Lê Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Mỹ phù hợp làm phương án tạo đột biến ở hiệp 2. Nguyễn Thanh Nhàn chưa hoàn toàn bình phục, trong khi Nguyễn Quốc Việt chưa thể hiện tốt mỗi khi được trao cơ hội.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam

Thủ môn: Trần Trung Kiên;

Hậu vệ: Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh;

Tiền vệ: Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Phi Hoàng;

Tiền đạo: Khuất Văn Khang, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Đình Bắc.

Ý định xoay tua đội hình để giữ sức cho trụ cột của HLV Kim Sang-sik bị phá hỏng.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Ả Rập Xê Út

U23 Việt Nam chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp tại bảng A. Chỉ cần không thua đậm quá 3 bàn hoặc 0-3, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chắc chắn đi tiếp mà không cần quan tâm tới 2 đối thủ còn lại trong bảng.

Tuy nhiên, dù thận trọng, U23 Việt Nam sẽ không mang tâm lý chủ quan, cầu hòa bước vào trận đấu quyết định của bảng A. Nguyễn Đình Bắc và đồng đội cần điểm trước U23 Ả Rập Xê Út để giữ ngôi đầu bảng, qua đó tránh đội bóng mạnh nhất giải là U23 Nhật Bản ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam thắng 2 trận nhưng những sai sót bắt đầu xuất hiện ở cuộc đối đầu với U23 Kyrgyzstan. U23 Việt Nam có nhiều khoảnh khắc lúng túng, xử lý lỗi khi đối thủ gây sức ép bằng những pha bóng giàu tính tranh chấp bằng thể lực và tốc độ.

Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể phải đối mặt với sức tấn công rất mạnh mẽ của đối thủ ở trận đấu hôm nay. U23 Ả Rập Xê Út ở tình thế phải thắng để giành quyền đi tiếp.

Trận đấu bế tắc trước U23 Kyrgyzstan và thất bại bất ngờ trước U23 Jordan cho thấy U23 Ả Rập Xê Út vẫn có điểm yếu. Đội chủ nhà tấn công khá đơn điệu với những tình huống khai thác 2 biên. Trong khi đó, khả năng chống phản công sẽ là vấn đề lớn đối với U23 Ả Rập Xê Út khi họ dâng cao đội hình.

Trận U23 Việt Nam đấu với U23 Ả Rập Xê Út diễn ra lúc 23h30 hôm nay 12/1.