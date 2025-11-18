Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc: Đình Bắc chỉ huy hàng công

(VTC News) -

Cuộc đối đầu U22 Hàn Quốc là trận đấu giao hữu cuối cùng của U22 Việt Nam trước SEA Games 33. Bước vào buổi tổng duyệt này, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh nhiều khả năng tung ra sân đội hình được cho là tối ưu sau nhiều lần thử nghiệm từ đầu năm đến nay.

Ở vị trí thủ môn, Nguyễn Tân với bất lợi cả về thể hình lẫn kinh nghiệm khó có cơ hội cạnh tranh ở thời điểm này. Trần Trung Kiên - người từng bắt ở đội tuyển Việt Nam - có lẽ vẫn là lựa chọn được ưu tiên hơn Cao Văn Bình. Bộ ba trung vệ của U22 Việt Nam được cố định với 3 cái tên Lý Đức, Hiểu Minh và Nhật Minh.

Đội hình U22 Việt Nam đấu với U22 Hàn Quốc có thể là phương án tối ưu cho SEA Games 33.

Trong khi Phi Hoàng được xem là phương án A ở cánh trái, cuộc cạnh tranh suất đá chính biên đối diện khó đoán hơn khi Anh Quân và Minh Phúc ngang ngửa. Cả 2 cầu thủ luân phiên đá chính và vào sân thay người ở 2 trận đấu trước. Lần này, có thể suất đá chính đến lượt Anh Quân.

Đội trưởng Văn Trường đá chính trong cả 2 trận đấu với Trung Quốc và Uzbekistan. Vị trí của cầu thủ Hà Nội FC dường như được cố định trong đội hình. Sự xoay tua chỉ đến ở người đá cặp. Xuân Bắc, Quốc Cường lần lượt đá chính trong 2 trận vừa qua, còn lại Nguyễn Thái Sơn có thể sẽ được xếp đá trước ở trận này.

Ở hàng tiền đạo, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh có nhiều phương án nhân sự chất lượng tương đương. Tuy nhiên, lựa chọn tối ưu không thể thiếu Đình Bắc. Văn Khang, Thanh Nhàn, Quốc Việt, Vĩ Hào, Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Viktor sẽ cạnh tranh cho 2 vị trí còn lại trên hàng công cũng như 3 suất thay người.

Trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc diễn ra lúc 14h30 hôm nay 18/11 tại Thành Đô (Trung Quốc).

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam đấu U22 Hàn Quốc

Thủ môn: Trần Trung Kiên;

Hậu vệ: Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh;

Tiền vệ: Võ Anh Quân, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Phi Hoàng;

Tiền đạo: Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang.