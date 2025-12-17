Đội hình dự kiến tuyển nữ Việt Nam vs Philippines: Kỳ vọng Bích Thùy, Hải Yến

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam gặp lại Philippines ở trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33. Sau khi thua đối thủ này ở vòng bảng, huấn luyện viên Mai Đức Chung cần đưa ra những lựa chọn và quyết định chuẩn xác hơn nữa để không lặp lại sai lầm.

Đội hình của đội tuyển nữ Việt Nam có nhiều xáo trộn ở trận bán kết với Indonesia. Việc gặp đối thủ yếu giúp huấn luyện viên Mai Đức Chung thoải mái điều chỉnh nhân sự để giữ sức cho các trụ cột hướng đến trận chung kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua Philippines ở vòng bảng.

Ở trận đấu với Philippines, Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Mỹ Anh nhiều khả năng sẽ trở lại danh sách dự bị. Trần Thị Hải Linh, Trần Thị Duyên và Nguyễn Thị Thanh Nhã là những lựa chọn được ưu tiên và đang có phong độ tốt tại SEA Games 33.

HLV Mai Đức Chung có lẽ không cần thay đổi nhiều so với trận đấu với chính Philippines ở vòng bảng, khi đội tuyển nữ Việt Nam thua 0-1. Về thế trận, đội tuyển nữ Việt Nam chơi tốt và chỉ thua vì một khoảnh khắc bóng bổng ở cuối trận.

Đội tuyển Việt Nam rất cần các tiền đạo Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Bích Thùy hay những cầu thủ có khả năng gây đột biến như Thanh Nhã, Thái Thị Thảo duy trì phong độ và tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ. Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ không ghi bàn ở một trong 3 trận đã qua, chính là cuộc đối đầu với Philippines.

Đội hình dự kiến của đội tuyển nữ Việt Nam

Thủ môn: Trần Thị Kim Thanh;

Hậu vệ: Trần Thị Duyên, Hoàng Thị Loan, Lê Thị Diễm My, Trần Thị Thu, Nguyễn Thị Thanh Nhã;

Tiền vệ: Thái Thị Thảo, Ngân Thị Vạn Sự, Trần Hải Linh;

Tiền đạo: Nguyễn Thị Bích Thùy, Phạm Hải Yến.

Lịch sử đối đầu bóng đá nữ Việt Nam và Philippines

Đội tuyển bóng đá Nữ Việt Nam đấu với Philippines 9 lần tại các kỳ SEA Games. Đội tuyển Việt Nam giành được 7 chiến thắng, nhận 2 thất bại. Tuy nhiên, cả 2 trận thua đều diễn ra trong thời gian gần đây.

Sau 7 trận thắng liên tiếp, năm 2023, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung lần đầu tiên thua Philippines ở đấu trường SEA Games (1-2 ở vòng bảng). Dù vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn đứng đầu bảng (sau đó giành huy chương vàng) trong khi Philippines bị loại sớm.

Đến vòng bảng SEA Games 33, bóng đá nữ Việt Nam lại thua Philippines ở vòng bảng. Như vậy, trong 2 trận đối đầu gần nhất tại đại hội thể thao Đông Nam Á, thầy trò HLV Mai Đức Chung đều thất bại trước Philippines. Đây cũng là đội bóng Đông Nam Á duy nhất thắng được đội tuyển nữ Việt Nam nhiều hơn 1 trận trong vòng 5 năm qua.

Trận đấu chung kết SEA Games 33 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines diễn ra lúc 19h30 hôm nay 17/12.