Toyota sẽ 'khuấy đảo' khu vực Bờ Hồ với 'Triệu chuyển động xanh'

(VTC News) -

Khu vực đường đôi phố Đinh Tiên Hoàng nằm sát bờ hồ Hoàn Kiếm là điểm đến không thể bỏ qua của nhiều du khách và người dân Thủ đô mỗi dịp cuối tuần. Giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025 được tổ chức vào cuối tuần này là sự kiện thể thao thường niên có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc của Thủ đô.

Đây cũng là một trong những hoạt động trọng điểm của TP Hà Nội chào mừng các sự kiện lớn trong năm dấu ấn của dân tộc.

Là thương hiệu với 30 năm tuổi tại Việt Nam, chứng kiến những thăng trầm của lịch sử đất nước, hòa cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Toyota đã có những đóng góp không nhỏ cho sự phát triển về mọi mặt kinh tế, văn hóa, xã hội.

Tại họp báo chung kết giải chạy, ông Đặng Minh Tuân - Trưởng Ban Thương hiệu và Chuyển đổi số, Toyota Việt Nam - chia sẻ: “Năm nay là năm thứ 2 liên tiếp Toyota Việt Nam đồng hành cùng giải chạy. Với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, chúng tôi mong muốn khuyến khích tinh thần thể thao và rèn luyện sức khỏe của người dân thủ đô, đồng thời lan tỏa tinh thần sống xanh cho mọi người, vì 1 môi trường tươi đẹp hơn”.

Với thông điệp đó, Toyota Việt Nam sẽ mang đến một không gian trải nghiệm giàu công nghệ với những hoạt động thú vị dành cho nhiều lứa tuổi, gồm cả trẻ em và người lớn. Tại đây, hãng xe Nhật Bản sẽ trưng bày 4 mẫu xe hybrid được ưa chuộng hàng đầu gồm Camry, Innova Cross, Yaris Cross và Corolla Cross.

Mô hình mặt cắt hybrid mô phỏng trực quan cơ chế hoạt động của động cơ điện và động cơ xăng cũng sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn về dòng xe thân thiện môi trường này. Tại đó, người dân quan tâm có hỏi đáp trực tiếp với các chuyên gia, tư vấn viên của đại lý Toyota để được giải đáp kỹ lưỡng và có thể sở hữu mẫu xe phù hợp.

Trải nghiệm các tính năng an toàn TSS qua công nghệ thực tế ảo thu hút khách hàng tại các sự kiện trước cũng sẽ xuất hiện trong “Triệu chuyển động xanh” năm nay.

Những hoạt động trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (VR) mô phỏng sinh động các tính năng an toàn tiên tiến Toyota Safety Sense (TSS), cùng nhiều trò chơi tương tác thú vị tại không gian trưng bày và khu vực sân khấu của sự kiện sẽ mang đến cho người dân những trải nghiệm bổ ích trong hai ngày nghỉ. Nhiều phần quà sáng tạo, hữu ích và thân thiện môi trường đã được hãng xe chuẩn bị, sẵn sàng trao tay khách hàng.

Cũng tại sự kiện, khách hàng có thể tham quan và check-in tại góc kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam của hãng xe Nhật Bản với nhiều dấu mốc đáng nhớ, gắn với sự chuyển mình của đất nước. Cũng tại không gian này, hãng trưng bày một mẫu xe Veloz Cross phiên bản 30 năm.

Sự kiện hứa hẹn mang đến không gian trải nghiệm thú vị cho cả gia đình.

Thông qua sự kiện “Triệu chuyển động xanh”, Toyota mong muốn tăng cường nhận diện công nghệ hybrid đến khách hàng, trong bối cảnh dòng xe xanh này đang ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam và mức doanh số hàng tháng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Dù trên thị trường, xe hybrid ngày càng sôi động với nhiều thương hiệu tham gia, song, Toyota Hybrid vẫn khẳng định vị thế dẫn đầu. 8 tháng đầu năm, 4.907 xe Toyota Hybrid được bán ra thị trường, chiếm đến 58% thị phần.

Trong đó, Innova Cross Hybrid là mẫu xe hybrid bán chạy nhất Việt Nam. Sau 5 năm, hơn 18.700 xe hybrid của hãng đã được giao đến tay khách hàng. Sở hữu dải sản phẩm hybrid đa dạng từ sedan, SUV đến MPV cùng chính sách bán hàng linh hoạt và cạnh tranh, các mẫu xe xanh này hứa hẹn sẽ còn được người Việt ưa chuộng hơn trong thời gian tới.

Tham quan và tìm hiểu những mẫu xe xanh được ưa chuộng của Toyota.

Đại diện hãng cũng cho biết, các mẫu xe hybrid của Toyota đều mang cấu hình Full Hybrid, động cơ điện có thể hoạt động độc lập hoặc bổ trợ cho động cơ xăng tùy điều kiện vận hành, tiết kiệm nhiên liệu đến 55% so với phiên bản xăng cùng loại, kết hợp ưu điểm của hai loại động cơ, không cần cắm sạc giúp chủ động trong mọi hành trình di chuyển, cùng chính sách bảo hành ắc quy hybrid đến 7 năm hoặc 150.000km (tùy điều kiện nào đến trước), xe hybrid là lựa chọn hợp lý do người dùng Việt trong xu hướng di chuyển xanh lên ngôi.

Được biết, VAMA đã và đang tích cực kiến nghị các chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng trạm sạc, ưu đãi thuế phí cho các loại xe thân thiện môi trường như xe Hybrid tự sạc (HEV), xe Hybrid có sạc ngoài (PHEV) và xe thuần điện (BEV), cũng như một lộ trình chuyển đổi dần theo chu kỳ 5 năm/lần để đảm bảo sự ổn định cho thị trường và người dân. Những nỗ lực từ hãng xe và các tổ chức cùng sự hưởng ứng của người dân đang và sẽ góp phần không nhỏ cho mục tiêu vì một Việt Nam xanh.

Bên cạnh sự kiện “Triệu chuyển động xanh”, từ ngày 25-30/9, Toyota Việt Nam tham gia Triển lãm Kinh tế - Xã hội tại Quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, trong khuôn khổ Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.

Tại triển lãm, gian hàng của Toyota trưng bày 3 mẫu xe Yaris Cross Hybrid, Camry Hybrid TOP và Innova Cross Hybrid, truyền tải thông điệp về định hướng tiếp cận đa chiều hướng đến mục tiêu trung hòa carbon. Đây được xem là nỗ lực của hãng trong việc mang xe xanh đến gần hơn với người dùng Việt và thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với địa phương nơi hãng đặt nhà máy.

Sự kiện “Triệu chuyển động xanh” do Toyota Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra từ: - Ngày 27/9: 8h – 23h - Ngày 28/9: 10h30 – 22h - Địa điểm: Khu vực đường đôi, phố Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.