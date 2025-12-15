Đoàn Việt Nam trượt huy chương vàng SEA Games lúc nửa đêm

(VTC News) -

Ngày 14/12, bóng bàn Việt Nam tạo ra bước tiến lớn. Nhiều năm qua, việc giành huy chương vàng đồng đội nam ở SEA Games rất khó khăn khi Singapore vốn là thế lực lớn. 8 năm là quãng thời gian mà bóng bàn Việt Nam cách xa vinh quang ở nội dung này.

Trận chung kết nội dung đồng đội nam bắt đầu lúc 20h giữa Việt Nam và Singapore. Hy vọng được mở ra khi Nguyễn Anh Tú đánh bại Pang Yew En Koen với tỉ số 3-1. Vận động viên Việt Nam cho thấy phong độ cao cùng màn trình diễn đủ tốt để mang về lợi thế cho các đồng đội sau hơn một giờ đồng hồ thi đấu căng thẳng.

Không có bất ngờ cho bóng bàn Việt Nam.

Ở trận đấu thứ hai, không có bất ngờ nào xảy ra khi Đinh Anh Hoàng nhận thất bại 0-3 trước Quek Yong Izaac. Cần thông cảm cho vận động viên Việt Nam khi đối thủ được xem là thần đồng "nghìn năm có một" của đảo quốc sư tử. Quek Izaac là tay vợt nam đầu tiên sinh ra tại Singapore lọt vào top 100 thế giới và từng đánh bại nhiều tay vợt đứng cao hơn trên bảng xếp hạng thế giới. Đáng nói hơn, anh sinh năm 2006 - mới chỉ 19 tuổi.

Nguyễn Đức Tuân là người ra sân tiếp theo cho đội tuyển bóng bàn Việt Nam, lúc này đã là 22h00. Joshua Chua bất ngờ bị lật cổ chân và có lúc phải ngồi xe lăn nhưng anh vẫn nỗ lực thi đấu tiếp. Đức Tuân thắng 3-1 bằng trình độ chuyên môn tốt cùng lợi thế trước đối thủ.

Trận thứ 4 vẫn tiếp tục chứng kiến phong độ quá xuất sắc của Quek Yong Izaac. Cây vợt sinh năm 2006 một lần nữa đánh bại Anh Tú. Cách đây 2 năm, Anh Tú cũng thua chính Izaac - mới 17 tuổi ở chung kết đơn nam SEA Games 32.

Khi tỉ số đã là 2-2, mọi ánh mắt được đổ dồn vào Anh Hoàng trong màn đọ sức với Pang Yew En Koen. Anh Hoàng chơi không xuất sắc nhưng không hề tệ và anh đã cố gắng rất nhiều để bám đuổi điểm số. Đáng tiếc, vận động viên Việt Nam thua 1-3. Qua đó, đội tuyển Việt Nam thua 2-3 trước Singapore và nhìn đối thủ nhận huy chương vàng khi đồng hồ gần điểm 24h00 ngày 14/12.