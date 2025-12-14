Bạn gái khóc sau khi trượt HCV, nhà vô địch SEA Games tặng quà đặc biệt

(VTC News) -

Tối 14/12, Phạm Thanh Bảo giành huy chương vàng nội dung 200m bơi ếch với thành tích 2 phút 12,81 giây. Đây là tấm huy chương vàng cá nhân thứ hai của Phạm Thanh Bảo tại SEA Games 33.

Ngay sau khi về đích, kình ngư sinh năm 2001 hướng về máy quay giơ 2 bàn tay xếp thành hình chữ T. Phạm Thanh Bảo giải thích đây là món quà động viên bạn gái, cũng là đồng đội của anh ở đội tuyển bơi Việt Nam - kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên.

Phạm Thanh Bảo dành tặng chiến thắng cho bạn gái Võ Thị Mỹ Tiên.

Bạn gái của Thanh Bảo cũng thi đấu tại SEA Games 33. Võ Thị Mỹ Tiên giành 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng tại các nội dung mà cô tham dự. Đây là thành tích tốt của Mỹ Tiên bởi cô vốn không được đánh giá cao so với những kình ngư rất mạnh của Singapore hay Thái Lan.

Dù vậy, việc không giành được huy chương vàng cũng khiến nữ vận động viên này chịu áp lực về tâm lý. Sau khi về nhì ở nội dung 400m hỗn hợp tối qua 13/12 và nói chuyện với lãnh đạo Hiệp hội Thể thao dưới nước, Mỹ Tiên bật khóc.

"Ai cũng muốn chiến thắng ,nhưng phải chiến thắng bản thân mình trước. Sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thiện bản thân", Mỹ Tiên viết trên mạng xã hội.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam đã ngay lập tức có ý kiến trao đổi với lãnh đạo Hiệp hội Thể thao dưới nước. Lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam mong muốn các lãnh đội hay đại diện các Liên đoàn, Hiệp hội nên có sự chia sẻ, động viên các vận động viên trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu tại SEA Games 33.