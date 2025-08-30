43 khối diễu binh, khí tài quân sự tiến về Ba Đình trước giờ tổng duyệt

Cùng thời điểm, trên các tuyến phố như Thanh Niên, Nguyễn Tri Phương hay khu vực đường đua F1 Mỹ Đình, từ rạng sáng đã vang lên tiếng động cơ rền vang của xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và đoàn xe chở pháo, tên lửa.