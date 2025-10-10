TP.HCM rực rỡ cờ hoa trước thềm Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày này, không khí chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 lan tỏa khắp nơi. Từ vùng ven đến trung tâm thành phố, các tuyến đường được trang hoàng rực rỡ với cờ hoa, băng rôn, pano cổ động, tạo nên bức tranh rộn ràng sắc đỏ, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của người dân vào sự phát triển của TP.HCM trong giai đoạn mới.