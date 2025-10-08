Đại hội Đảng bộ TP.HCM: Mỗi đại biểu một máy tính bảng, không dùng tài liệu giấy

(VTC News) -

Nội dung trên được ông Đặng Minh Thông - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cung cấp tại buổi họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chiều 8/10.

Ông Đặng Minh Thông cho biết đây là Đại hội thực hiện mạnh mẽ công tác chuyển đổi số. Đại hội không sử dụng tài liệu giấy (trừ tài liệu Mật).

Các đại biểu tham dự được đề nghị mang theo 1 máy tính bảng để truy cập các thông tin, tài liệu liên quan đến Đại hội. Để truy cập tài liệu, theo dõi thông tin, các đại biểu sẽ sử dụng phần mềm của Đại hội. Đối với tài liệu mật, các đại biểu bảo quản theo Luật bảo vệ Bí mật Nhà nước.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chủ trì họp báo, chiều 8/10.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 550 đại biểu, chia thành 12 tổ. Đại hội dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 13-15/10. Phiên trù bị diễn ra ngày 13/10, phiên khai mạc chính thức vào sáng 14/10.

Điểm mới của đại hội là phiên khai mạc sẽ truyền hình trực tiếp với 4 điểm cầu, trong đó 3 điểm cầu tại 3 trung tâm của TP.HCM, Bình Dương, Vũng Tàu và 1 điểm cầu đặt tại Côn Đảo.

Đại hội cũng không nhận quà tặng và hoa chúc mừng.

Trước Đại hội, ngày 11 và 12/10, đại biểu sẽ tham dự các hoạt động bên lề, tham quan các công trình tiêu biểu của TP như trải nghiệm tuyến đường sắt đô thị số 1; Dâng hương, dâng hoa tại Đài Tưởng niệm các Vua Hùng; Bảo tàng Lịch sử TP.HCM; tham quan Cảng Gemalink và Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3; Khu công nghiệp Becamex Bình Dương; Trung tâm Hội nghị triển lãm phường Bình Dương…

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong bối cảnh nhiều cơ hội và thách thức đan xen.

TP.HCM sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu là bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam. TP.HCM mới có diện tích 6.773 km², tương đương 2,04% diện tích cả nước, với dân số 13,608 triệu người, chiếm 13,4% dân số cả nước. Diện tích rộng lớn tạo điều kiện thuận lợi cho quy hoạch vùng đô thị tích hợp.

Đặc biệt, thành phố có lực lượng lao động đang làm việc đạt khoảng 7,281 triệu người, tương ứng 14% tổng số lao động toàn quốc, là nguồn nhân lực quy mô lớn, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp - dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông.

Năm 2025, TP.HCM có GRDP ước tính 3,03 triệu tỷ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước. Nếu loại trừ dầu khí tại Bà Rịa - Vũng Tàu, con số này vẫn đạt trên 2,821 triệu tỷ đồng, chiếm 22,3% toàn quốc. Điều này cho thấy sức mạnh kinh tế của TP.HCM là kết quả tổng hợp và cộng hưởng từ ba vùng kinh tế năng động.

GRDP bình quân đầu người của TP.HCM ước đạt năm 2025 là 220 triệu đồng (khoảng 8.944 USD), gấp 1,7 lần cả nước. Thu ngân sách dự kiến chiếm 36,7% cả nước, đạt 737.000 tỷ đồng, trong khi chi ngân sách chỉ chiếm 10,9% tổng chi. Điều này cho thấy tầm quan trọng tài khóa của TP mới trong ngân sách quốc gia.

Theo Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, TP xác lập mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, dựa trên đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tri thức, sáng tạo, có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thành phố sẽ tập trung triển khai đề án chuyển đổi, chuyển dịch các khu công nghiệp, khu chế xuất và tái cấu trúc các ngành công nghiệp chủ lực. Đồng thời, nghiên cứu phát triển các ngành có nhiều tiềm năng, như: trí tuệ nhân tạo, không gian vũ trụ, hydrogen xanh, công nghệ gen, sinh học... thân thiện với môi trường. Thu hút các tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất linh kiện điện tử, bán dẫn, chip...

Cùng với đó là xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam nhằm thu hút đầu tư, phát triển thị trường tài chính hiện đại và ưu tiên phát triển mạng lưới giao thông tích hợp, thông minh, góp phần kết nối vùng - liên vùng qua hệ thống đường sắt đô thị, đường sắt liên vùng, các tuyến cao tốc…

TP.HCM sau sáp nhập có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi cho quy hoạch vùng đô thị tích hợp.

Mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2025-2030 của TP.HCM là đầu tư xây dựng hoàn chỉnh Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030, khởi công giai đoạn 2 Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, đẩy nhanh tiến độ Khu đô thị biển Cần Giờ; nâng cấp đô thị Vũng Tàu, Hồ Tràm và Phú Mỹ....

Thành phố tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu trong liên kết vùng và cả nước, khai thác lợi thế địa kinh tế để dẫn dắt phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực, hạ tầng số; lan tỏa, thúc đẩy vùng Đông Nam Bộ và kinh tế trọng điểm phía Nam.

UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch thi đua cao điểm "Quyết tâm tăng tốc, năng suất gấp đôi" chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đợt thi đua diễn ra từ đầu tháng 10 đến 31/12 với 2 giai đoạn. TP.HCM sẽ thực hiện có hiệu quả đợt thi đua cao điểm "100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả", chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Giai đoạn này, TP.HCM cũng khởi công 9 dự án, khánh thành 2 công trình hạ tầng và tiếp tục triển khai hàng loạt dự án khác.