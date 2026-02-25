Đố toán 'hack não': 1 kg bông và 1 kg sắt, cái nào nặng hơn?

(VTC News) -

Câu đố “1 kg bông và 1 kg sắt, cái nào nặng hơn?” thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Điều thú vị là không ít người tự tin với lựa chọn của mình, nhưng khi tranh luận lại bắt đầu… phân vân.

Hình ảnh một cục sắt nhỏ nhưng chắc tay, so với một túi bông lớn, nhẹ và xốp, dễ khiến chúng ta đưa ra quyết định nhanh chóng. Không chỉ học sinh tiểu học, ngay cả người lớn cũng có thể mắc bẫy nếu trả lời theo trực giác thay vì suy nghĩ kỹ về dữ kiện đề bài.

Đố bạn 1 kg bông và 1 kg sắt, cái nào nặng hơn?

Nhiều giáo viên cho rằng dạng câu hỏi này giúp rèn luyện khả năng đọc kỹ đề và tư duy logic. Một chi tiết nhỏ trong đề bài có thể là chìa khóa quyết định đáp án, nhưng lại dễ bị bỏ qua nếu đưa ra đáp án quá vội vàng.

Câu đố tưởng chừng đơn giản nhưng lại mở ra một cuộc tranh luận thú vị: có nên nên tin vào cảm giác của thị giác?

Còn bạn, theo bạn 1 kg bông và 1 kg sắt, cái nào nặng hơn? Hãy để lại đáp án phía dưới bình luận và so sánh với các đối thủ.