Dinh thự Vịnh Mây: Cao độ kiến tạo tầm nhìn, địa thế định hình chất sống

(VTC News) -

Tại Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng), Vịnh Mây phát triển hình thái an cư này theo địa thế Hải Vân, mang đến hai lựa chọn Bayfront Collection và Hilltop Collection cho những gu sống khác biệt.

Tầm nhìn trở thành “tài sản”, địa thế định hình phong cách sống

Đứng từ một hiên nhà trên triền đồi Hải Vân, cảnh sắc có thể mở ra theo nhiều lớp: khoảng sân vườn ngay trước mắt, mặt vịnh ở phía xa, những triền núi nối tiếp và đường chân trời phía trước. Góc nhìn ấy thay đổi theo ánh sáng mỗi thời điểm trong ngày, khiến việc ngắm cảnh trở thành một thú vui thường nhật. Với người tìm kiếm ngôi nhà nghỉ dưỡng riêng, đây là một phần đáng giá của trải nghiệm sở hữu.

Trong cảm hứng sống mà Malibu Hills, khu nhà giàu ven biển nổi tiếng bậc nhất nước Mỹ gợi mở, sự phóng khoáng đến từ mối liên hệ giữa ngôi nhà và không gian ngoài trời. Tại Vịnh Mây, tinh thần ấy được chuyển tải qua địa hình sườn núi Hải Vân hướng ra biển.

Vịnh Mây khai thác chính độ dốc và cao độ tự nhiên để hình thành những lớp không gian với góc nhìn khác nhau. Cảnh quan bản địa tạo nên bản sắc riêng cho khu ở, từ sắc xanh của rừng tới độ mở của mặt vịnh.

Dải cao độ 4,8-187,5 m tạo nên những trải nghiệm cảnh quan khác nhau trong khu biệt thự và liền kề Vịnh Mây.

Theo quy hoạch, khu biệt thự và liền kề Vịnh Mây trải trên dải cao độ 4,8-187,5 m so với mực nước biển. Khoảng chênh lệch địa hình tạo điều kiện tổ chức những lớp nhà ở với trải nghiệm tầm nhìn và nhịp sống khác nhau. Cao độ tại Vịnh Mây, vì thế, còn là một tiêu chí để người mua lựa chọn cách mình muốn sống.

“Cao độ kiến tạo tầm nhìn, địa thế định hình chất sống” cũng là tinh thần xuyên suốt của Vịnh Mây. Một gia đình yêu thích cảnh biển ở cự ly gần có thể tìm kiếm vị trí khác với chủ nhân muốn thu vào tầm mắt nhiều lớp phong cảnh. Cùng ở Vịnh Mây, mỗi vị trí có thể tạo nên một cách tận hưởng riêng.

Hai bộ sưu tập, hai nhịp tận hưởng

Từ sự khác biệt về địa hình, Vịnh Mây hình thành hai bộ sưu tập sản phẩm với những trải nghiệm riêng.

Bayfront Collection là nhóm sản phẩm ở cao độ thấp hơn, gần mặt vịnh và thuận tiện tiếp cận tuyến tiện ích ven bờ. Lựa chọn này phù hợp với gia đình muốn gắn những khoảng nghỉ với nhịp sinh hoạt linh hoạt: một buổi gặp gỡ, bữa ăn bên biển hay thời gian vui chơi cùng con trẻ nằm trong hành trình tận hưởng của cả nhà.

Hilltop Collection nằm ở những cao độ lớn hơn trên triền đồi, chú trọng tầm nhìn bao quát và sự tĩnh tại. Khoảng cách với nhịp sống ven bờ giúp định hình trải nghiệm dinh cư riêng tư. Người chủ có thể dành một phần trong ngày cho công việc, rồi trở về với cuốn sách, tách trà và khung cảnh rộng mở trước hiên nhà.

Sự khác biệt giữa hai bộ sưu tập được thể hiện ở mối quan hệ với địa hình và tiện ích. Bayfront gần gũi nhịp sống bên vịnh; Hilltop đề cao chiều sâu riêng tư trên sườn đồi. Việc lựa chọn vì thế bắt đầu từ thói quen của gia đình, tầm nhìn mong muốn và cách sử dụng ngôi nhà: nghỉ dưỡng vào cuối tuần, lưu trú dài ngày hay một chốn an cư lâu dài.

Khoảng sân vườn và hiên nhà giúp chủ nhân tạo nên không gian nghỉ dưỡng theo gu sống của gia đình.

Trong quần thể được định hướng khép kín, kiến trúc nương theo triền dốc tạo nên nét riêng cho từng vị trí. Hiên nhà và những khoảng mở kết nối không gian trong nhà với cảnh quan. Sân vườn riêng tiếp tục nối dài trải nghiệm ấy, để chủ nhân có thể sắp đặt góc nghỉ ngơi mang dấu ấn cá nhân.

Vịnh Mây được đặt trong hệ tiện ích phục vụ an cư và nghỉ dưỡng của Vinhomes Hải Vân Bay. Trong đó, Oceania Clubhouse rộng 6.500 m² mở ra không gian gặp gỡ hướng biển; Palm Garden bổ sung nơi vui chơi, vận động và sinh hoạt ngoài trời. Hải Vân Wellness Hub kết nối nhu cầu rèn luyện với chăm sóc sức khỏe ngay trong khu vực sống.

Những tiện ích ấy giúp ngôi nhà trên sườn đồi phù hợp với nhiều khoảng thời gian sử dụng. Gia đình có thể trở về trong kỳ nghỉ, dành những đợt lưu trú dài hơn hoặc lựa chọn làm chốn an cư. Mỗi quyết định đều có cùng nền tảng là sự riêng tư trong căn nhà và khả năng tiếp cận dịch vụ xung quanh.

Là dòng nhà ở thấp tầng sở hữu lâu dài, giá trị của Vịnh Mây còn nằm ở chính quỹ đất ven vịnh hữu hạn và địa thế cao độ đặc thù khó có thể tái lập. Sở hữu một dinh thự tại đây không chỉ là lựa chọn một không gian sống danh giá bên “đệ nhất hùng quan” Hải Vân, mà còn là quyết định nắm giữ một tài sản có giá trị sử dụng qua nhiều thế hệ. Với chủ nhân hôm nay, đó là đặc quyền tận hưởng một chuẩn sống riêng; với thế hệ mai sau, đó là một tài sản được tích lũy giá trị theo thời gian và lưu giữ những ký ức của cả gia đình.