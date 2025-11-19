Đỉnh Tà Xùa ở Lào Cai xuất hiện băng giá

(VTC News) -

Sáng 19/11, đoạn đường dẫn lên đỉnh Tà Xùa thuộc thôn Tà Xùa, xã Hạnh Phúc (tỉnh Lào Cai) bất ngờ phủ trắng băng giá.

Băng giá xuất hiện ngay giữa tháng 11 khiến cộng đồng du lịch và người dân địa phương bất ngờ.

Anh Phàng A Chìa (người làm nghề khuân vác hành lý và dẫn đoàn leo núi) cho biết, khoảng 9h, khi đang hỗ trợ đoàn khách chinh phục đỉnh núi, anh nhận thấy lớp băng bám trên cành cây, ngọn cỏ và lan xuống cả mặt đường ở độ cao khoảng 2.600 m.

Đây là lần đầu tiên trong mùa đông 2025-2026 miền Bắc xuất hiện băng giá. (Ảnh: Phàng A Chìa)

Theo anh Phàng A Chìa, trong suốt 14 năm dẫn khách lên Tà Xùa, lần đầu tiên anh thấy băng giá xuất hiện sớm như vậy.

Hôm nay miền Bắc bước sang ngày thứ hai chịu tác động của đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa. Nhiệt độ thấp nhất sáng nay ở vùng núi phổ biến 10-12°C, một số nơi có nhiệt độ thấp hơn như Sìn Hồ (Lai Châu) 9,1°C; Sa Pa (Lào Cai) 7,2°C; Đồng Văn (Tuyên Quang) 8,3°C; Tam Đảo (Phú Thọ) 8°C.

Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là điểm rét nhất trong sáng nay ở nước ta khi nhiệt độ xuống 3,6°C.

Khu vực đồng bằng nhiệt độ sáng nay dao động 12-14°C. Tại Hà Nội, cả 5 trạm sáng nay quan trắc được nhiệt độ thấp nhất dao động 13-14°C.

Trước đó, ngày 17/11, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đợt không khí lạnh đang tác động tới miền Bắc và miền Trung có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông. Dự báo trong đợt này, khu vực vùng núi và trung du phía Bắc có thể xuất hiện băng giá, sương muối.

Theo dự báo, từ tháng 11 trở đi, miền Bắc liên tục đón thêm các đợt không khí lạnh tăng cường. Cuối năm 2025 và đầu năm 2026 được đánh giá là giai đoạn thời tiết khắc nghiệt hơn, với nguy cơ xảy ra rét đậm, rét hại kéo dài. Ở những vùng núi cao như Lào Cai, hiện tượng cực đoan như băng giá, sương muối, thậm chí mưa tuyết có thể xuất hiện với tần suất cao hơn.