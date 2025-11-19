Tài xế xe ôm Hà Nội nhóm bếp lửa sưởi ấm trong đêm rét 13°C

Ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh tràn xuống Bắc Bộ, thời tiết tại Hà Nội hai ngày nay chuyển rét sâu.
Nhiệt độ ban đêm nhiều thời điểm chỉ quanh ngưỡng 12-13°C, gió thổi từng cơn lạnh buốt khiến người dân đi đường co ro dù đã khoác lên mình nhiều lớp áo.
Cái lạnh đầu đông đến nhanh khiến nhiều người chưa kịp chuẩn bị đầy đủ, nhất là những lao động phải làm việc suốt đêm ngoài trời.
Khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp, một số người phải tìm cách sưởi ấm tạm thời ngay trên hè phố. Nhiều nhóm lao động nhặt vài mẩu gỗ khô, mảnh carton rồi nhóm lửa để xua bớt cái lạnh cắt da.
"Tôi mặc ba lớp áo rồi mà chạy xe tầm này vẫn lạnh buốt. Ngồi chờ khách một lát là tay chân tê hết, phải nhóm lửa sưởi cho đỡ cóng. Không sưởi thì chắc khó mà trụ được cả đêm”, anh Trần Văn Quý, tài xế xe ôm ở đường Lê Duẩn, chia sẻ.
Thời tiết rét buốt khiến các món ăn nóng vỉa hè trở nên đắt khách hơn. Từ nồi ngô luộc bốc hơi nghi ngút cho tới những vỉ chả nướng,… đều thu hút nhiều người ghé lại để vừa mua đồ ăn vừa tranh thủ sưởi chút hơi ấm.
"Trời lạnh thế này mà có một xiên thịt nướng nóng hổi thì ấm người lắm. Tôi chờ bạn đến đón nên tạt vào mua luôn cho đỡ rét”, bạn Hoàng Anh (19 tuổi) chia sẻ bên xe đồ nướng gần Hồ Gươm.
Giữa trời lạnh buốt, nhiều người lao động vẫn tiếp tục mưu sinh trong đêm. Tiếng rao chào mời vẫn vang lên giữa đêm, xen lẫn tiếng xe máy chạy dọc các tuyến phố.
Ngoài việc mặc thêm nhiều lớp quần áo, người phụ nữ khoác thêm áo mưa giấy để chắn gió.
Những chiếc áo mỏng vừa che mưa, vừa trở thành “lá chắn” trước những luồng gió lạnh táp thẳng vào người.
Càng về khuya, nền nhiệt càng giảm sâu. Người ra đường thưa dần, để lại những tuyến phố chìm trong màn rét và hơi sương mỏng.
Theo dự báo, miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ bước vào những ngày rét buốt nhất trong đợt không khí lạnh này, đặc biệt trong hôm nay (19/11).
Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất có thể còn xuống 12°C, một số nơi có khả năng xuất hiện rét đậm về đêm và sáng sớm. Người dân được khuyến cáo giữ ấm cơ thể và hạn chế ra đường lúc đêm khuya khi không thực sự cần thiết.
