Tài xế xe ôm Hà Nội nhóm bếp lửa sưởi ấm trong đêm rét 13°C

"Tôi mặc ba lớp áo rồi mà chạy xe tầm này vẫn lạnh buốt. Ngồi chờ khách một lát là tay chân tê hết, phải nhóm lửa sưởi cho đỡ cóng. Không sưởi thì chắc khó mà trụ được cả đêm”, anh Trần Văn Quý, tài xế xe ôm ở đường Lê Duẩn, chia sẻ.