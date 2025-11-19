Quán xá Hà Nội quây bạt kín mít, người lao động chật vật chống rét đầu mùa

Đêm 18/11, không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ ở Hà Nội giảm mạnh. Sáng nay (19/11), nhiệt độ tại nhiều khu vực chỉ còn 14-15°C, đánh dấu đợt rét sâu nhất từ đầu mùa.
So với sáng qua, mức giảm lên tới 6-7°C khiến người dân cảm nhận rõ sự thay đổi đột ngột của thời tiết. Gió lạnh kèm mưa phùn xuất hiện từ sáng sớm khiến mọi hoạt động ngoài trời trở nên khó khăn hơn, cảm giác rét buốt tăng lên từng đợt gió.
Trên đường phố, người dân ra ngoài đều phải mặc nhiều lớp quần áo, quàng khăn, đội mũ kín tai để giữ ấm. Nhiều người cho biết chỉ vừa bước khỏi cửa đã phải kéo kín áo khoác vì từng cơn gió tạt vào khiến cơ thể lạnh giá.
Nằm dọc đường Đê La Thành, hàng nước nhỏ của bà Trần Thị Vui phải dựng bạt lớn và che chắn thêm xung quanh để giảm bớt gió lùa cho khách ngồi uống nước. “Ngồi đây hôm nay lạnh hơn hẳn mấy hôm trước. Khách tới đều co ro, nên tôi che thêm ô và chuẩn bị ấm nước nóng để mọi người đỡ rét. Quán nhỏ nhưng phải cố giữ chút hơi ấm để khách yên tâm ngồi lại”, bà Vui chia sẻ.
Tại một số hàng quán tạm trên đường Cầu Giấy, người dân đã phải quây kín bằng lớp nilon quanh khung sắt để chắn gió. Không gian bên trong nhỏ, nhưng nhờ lớp nilon giữ nhiệt, khách ngồi ăn sáng tránh được gió lạnh lùa trực tiếp từ ngoài đường.
Ở một vài góc phố, đặc biệt khu gần bến xe hoặc ngõ nhỏ nơi nhiều tài xế xe ôm đứng chờ khách, người dân còn nhóm tạm đống lửa từ củi vụn để sưởi ấm.
Với du khách nước ngoài, đợt lạnh bất ngờ này gây không ít bối rối.
Emma, 26 tuổi, du khách người Anh đi cùng bạn, vừa chọn mua thêm áo len và khăn dày trên phố Hàng Đào để chống chọi cái lạnh đầu mùa.
Trong khi đó, phần lớn người dân Hà Nội khi ra đường đều lựa chọn mặc nhiều lớp áo ấm và quàng khăn kín cổ.
Một số người mặc thêm áo mưa để chắn gió.
Trong ngày Hà Nội đón đợt rét sâu nhất từ đầu mùa, nhiều bạn trẻ lại tranh thủ ra ngoài, chọn ngồi tại những quán cà phê có "view" nhìn ra đường phố để thưởng thức ly ca cao hay cà phê nóng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 19/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và trời rét. Vùng núi và trung du Bắc Bộ có nơi rét đậm, vùng núi cao có thể xảy ra rét hại.
Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, tiếp tục duy trì nhiệt độ thấp và tình trạng rét sâu dự kiến còn kéo dài trong những ngày tới.
