Điều gì xảy ra với cơ thể nếu ăn rau trước bữa chính?

(VTC News) -

Thói quen ăn rau trước cơm tưởng chừng nhỏ, nhưng lại mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Theo TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, việc ăn cơm, thịt ngay từ đầu khiến dạ dày phải tiết nhiều dịch vị để tiêu hóa thức ăn khô và cứng, dễ dẫn đến tình trạng đau dạ dày.

Ngược lại, ăn rau trước sẽ “lót dạ” bằng những thực phẩm mềm, giàu chất xơ và nước, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn. Rau còn giúp tạo cảm giác no sớm, khiến chúng ta tự nhiên ăn ít cơm, thịt, từ đó kiểm soát được lượng đường và chất béo nạp vào cơ thể. “Đây là cách đơn giản mà hiệu quả để duy trì cân nặng và hỗ trợ người mắc bệnh tiểu đường”, bác sĩ Sơn nói.

Với những người muốn giảm cân, chuyên gia khuyến nghị cần kiên trì áp dụng chế độ ăn và tập luyện ít nhất 6 tháng. Bữa ăn nên hạn chế món chiên rán, nhiều dầu mỡ hay muối; thay vào đó ưu tiên các món luộc, hấp. Ăn tối quá muộn khiến năng lượng chưa kịp tiêu hao, dễ tích tụ thành mỡ, do đó nên ăn trước khi ngủ tối thiểu hai tiếng.

Thói quen ăn rau trước cơm tưởng chừng nhỏ, nhưng lại mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. (Ảnh minh hoạ)

Một sai lầm phổ biến khác là cắt bỏ hoàn toàn tinh bột vào buổi tối. Theo TS.BS Sơn, điều này không chỉ khiến cơ thể thiếu năng lượng mà còn ảnh hưởng đến trí nhớ, hiệu suất làm việc và giấc ngủ. “Tinh bột là nguồn năng lượng thiết yếu, nạp một lượng hợp lý vào buổi tối còn giúp ổn định đường huyết, đặc biệt ở người dễ hạ đường huyết”, ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, chế độ ăn uống chỉ là nửa hành trình. Để giảm cân bền vững, cần kết hợp vận động thường xuyên, bạn có thể bắt đầu bằng các bài tập nhẹ như đi bộ, chạy bộ hoặc chạy tại chỗ – hình thức phù hợp cho người ít thời gian hoặc không có điều kiện ra ngoài. Quan trọng là lượng năng lượng tiêu hao mỗi ngày phải lớn hơn năng lượng nạp vào.

Trước khi bắt đầu bất kỳ chương trình tập luyện nào, đặc biệt với người lớn tuổi hay có bệnh lý tim mạch, chuyên gia khuyến cáo nên kiểm tra sức khỏe tổng quát và thăm dò tim mạch.

“Giảm cân không phải là chuyện ngày một ngày hai. Đó là hành trình đòi hỏi sự kiên trì, hiểu biết và kỷ luật với chính bản thân mình”, TS.BS Trương Hồng Sơn nói.