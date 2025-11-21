Điều chỉnh phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

(VTC News) -

Xét yêu cầu và thực tiễn công tác chỉ đạo, điều hành, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tạm thời phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố như sau:

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung

Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch chung Thủ đô, quy hoạch phân khu, quy hoạch chung xã;

Những vấn đề quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối nội, đối ngoại và những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm và những giải pháp, biện pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực;

Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền địa phương, xây dựng thành phố, đô thị thông minh; Cải cách hành chính; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; công tác thi đua - khen thưởng;

Chỉ đạo việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và trong các hoạt động kinh tế - xã hội ở địa phương;

Giữ chế độ thông tin báo cáo của UBND Thành phố hoặc thông qua Đảng ủy UBND Thành phố với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng; các Bộ, ban, ngành, đoàn thể của Trung ương; Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy; HĐND Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng UBND thành phố; Theo dõi, phối hợp chỉ đạo: Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Bí thư Thành ủy.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Trung làm nhiệm vụ Trưởng một số Ban chỉ đạo, Chủ tịch một số Hội đồng Thành phố: Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia; Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn Thành phố; Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025; Ban Chỉ đạo về thực hiện các biện pháp phòng, chống lãng phí của UBND Thành phố; Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân và động viên công nghiệp thành phố Hà Nội;

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 Thành phố; Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố và giải quyết tình hình cấp bách về an ninh, trật tự; Ban Chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới"; Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Ban chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn Thành phố; Ban An toàn giao thông Thành phố; Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm; Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn

Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố.

Giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, xử lý các nội dung công việc thường xuyên thuộc các lĩnh vực: Quốc phòng, an ninh, tổ chức - bộ máy, thi đua - khen thưởng; công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; Giữ chế độ thông tin báo cáo, giữ mối quan hệ công tác thường xuyên của UBND thành phố với HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác và nội dung công việc:

Quản lý vị trí việc làm, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập từ Thành phố đến cơ sở, những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường (thôn, tổ dân phố); quản lý chính quyền địa phương; địa giới hành chính; quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ Nhà nước;

Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; quản lý kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách chế độ công vụ, công chức;

Chỉ đạo công tác dân vận của chính quyền; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;

Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn;

Lao động, việc làm, người có công và các vấn đề xã hội khác;

Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, AIDS, ma túy, mại dâm;

Quản lý, tổng hợp chung và chỉ đạo các nội dung công việc trên địa bàn thành phố về:

Quy hoạch và kiến trúc; chỉ đạo các biện pháp quản lý, bảo vệ không gian, kiến trúc và cảnh quan khu vực đô thị, nông thôn;

Quản lý các dự án đường sắt đô thị;

Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, bao gồm: Cấp nước khu vực đô thị; thoát nước đô thị; quản lý cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh; quản lý nghĩa trang; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng không gian ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; quản lý công tác hạ ngầm đồng bộ đường dây viễn thông, đường dây điện lực; vật liệu xây dựng;…

Quản lý, phát triển nhà và đô thị, việc đầu tư, quản lý sau đầu tư (trừ các dự án có vốn đầu tư nước ngoài): các dự án khu đô thị; dự án xây dựng nhà ở, khu nhà ở; dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất hỗn hợp có diện tích đất trong dự án để xây dựng nhà ở; dự án đầu tư xây dựng công trình có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh - bao gồm toàn bộ các dự án thành phần hoặc chuyển nhượng một phần dự án theo quy định trong dự án khu đô thị, dự án nhà ở, khu nhà ở, dự án có chức năng hỗn hợp;

Quản lý lĩnh vực giao thông; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; các dự án bãi đỗ xe, nhà để xe ô tô;

Chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong việc xây dựng nhà ở và nhà không dùng để ở (gồm: nhà chuyên dùng, diện tích kinh doanh dịch vụ tại các chung cư tái định cư), công trình xây dựng; Quản lý thu chi của các đơn vị được giao quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước (bao gồm nhà ở và nhà không dùng để ở);

Kinh doanh bất động sản;

Chỉ đạo công tác cải tạo chung cư cũ;

Quản lý, tổng hợp chung nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;

Các dự án đầu tư tại khu vực trụ sở các Tổng Công ty thuộc Khu đô thị mới Cầu Giấy;

Tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự công cộng, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông.

Giữ mối quan hệ công tác với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố.

Giúp Chủ tịch UBND thành phố theo dõi, phối hợp chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an thành phố. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng đô thị, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh, Công ty TNHH MTV Vườn thú, Công ty TNHH MTV Công viên Thống nhất, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông, Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội.

Theo dõi các phường, xã: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai, Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt, Phúc Thọ, Phúc Lộc, Hát Môn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn làm nhiệm vụ Trưởng một số Ban chỉ đạo, Chủ tịch một số Hội đồng thành phố, Tổ trưởng Tổ Công tác theo sự phân công của Chủ tịch UBND thành phố: Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Thành phố (Ban Chỉ đạo 138); Ban Chỉ đạo Nhân quyền Thành phố; Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm Thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo 89);

Ban chỉ đạo thực hiện các nghị định, nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công An, Thành ủy Hà Nội, UBND Thành phố về công tác bảo đảm trật tự, văn minh đô thị, phòng cháy chữa cháy, và An toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố HN (Ban Chỉ đạo 197);

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; Ban Chỉ đạo đầu tư xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; Tổ công tác chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư tại khu vực trụ sở các Tổng Công ty thuộc Khu đô thị mới Cầu Giấy….

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền

Giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo lĩnh vực: Đối ngoại;

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác và nội dung công việc:

Quản lý công tác đối ngoại của Thành phố, quan hệ hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước;

Quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo;

Quản lý các tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ;

Quản lý khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm toàn bộ các dự án đầu tư có vốn nước ngoài FDI, trừ các dự án trong: khu công nghệ cao Hoà Lạc, khu công nghệ cao sinh học, khu công nghiệp công nghệ số, công viên công nghệ số);

Công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch (bao gồm cả việc lập, phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư, trừ hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư vào: khu công nghệ cao Hoà Lạc, khu công nghệ cao sinh học, khu công nghiệp công nghệ số, công viên công nghệ số);

Quản lý, phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, quản lý đối với khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất (trừ các khu công nghệ cao, khu công nghệ cao sinh học, khu công nghiệp công nghệ số).

Quản lý, phát triển điện lực;

Quản lý hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ, xuất nhập khẩu; chỉ đạo sắp xếp, phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại;

Quản lý về nông nghiệp và phát triển nông thôn, đê điều, thủy lợi, phòng, chống thiên tai, lụt bão và úng ngập; công tác thoát nước nông thôn;

Quản lý Nhà nước về môi trường, khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí hậu;

Quản lý công tác vệ sinh môi trường đô thị, nông thôn; quản lý và xử lý chất thải rắn tại đô thị, nông thôn (Chất thải rắn thông thường: Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường; Chất thải rắn nguy hại; Chất thải y tế: Chất thải y tế thông thường và chất thải y tế lây nhiễm);

Công tác xử lý môi trường khí (Chỉ số chất lượng không khí; Bụi từ sản xuất công nghiệp, lò đốt chất thải, rác thải công nghiệp, rác thải y tế; Bụi từ đốt sinh khối, bụi từ giao thông, bụi từ công trình xây dựng…); môi trường nước (đánh giá, kiểm soát chất lượng môi trường nước, bao gồm nước mặt; nước ngầm; nước thải sau xử lý của các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở y tế, các nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt, làng nghề…bao gồm cả việc đầu tư xây dựng hạ tầng thu gom và nhà máy, trạm xử lý nước thải và quản lý vận hành sau đầu tư);

Quản lý hoạt động vận tải, kinh doanh vận tải (bao gồm đầu tư, quản lý sau đầu tư các dự án bến xe khách, bến xe hàng, logistic);

Chỉ đạo việc đầu tư, quản lý sau đầu tư các dự án đầu tư xây dựng các dự án có chức năng hỗn hợp và thuộc lĩnh vực phụ trách (không có chức năng ở và nằm ngoài ranh giới: dự án khu đô thị; dự án xây dựng nhà ở, khu nhà ở; dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất hỗn hợp có diện tích đất trong dự án để xây dựng nhà ở; dự án đầu tư xây dựng công trình có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh);

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Du lịch, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Thành phố, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Xuất nhập khẩu và Du lịch Hồ Gươm, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Đáy, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Nhuệ.

Theo dõi, phối hợp chỉ đạo: Tổng Công ty Điện lực Hà Nội.

Theo dõi các phường, xã: Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Sở, Lĩnh Nam, Hồng Hà, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Phúc Sơn, Hương Sơn, Ứng Hòa, Vân Đình, Ứng Thiên, Hòa Xá, Ba Vì, Quảng Oai, Vật Lại, Cổ Đô, Bất Bạt, Yên Bài, Suối Hai, Minh Châu, Thanh Oai, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hòa.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền làm nhiệm vụ Trưởng một số Ban chỉ đạo, Chủ tịch một số Hội đồng thành phố, Tổ trưởng Tổ Công tác theo sự phân công của Chủ tịch UBND thành phố: Ban Chỉ đạo công tác di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch ra ngoài khu vực nội thành; Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389);

Ban Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện Đề án đổi mới mô hình tổ chức, phương thức quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (chùa Hương), huyện Mỹ Đức; Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới Thành phố; Ban chỉ đạo phát triển điện lực thành phố Hà Nội;

Hội đồng thẩm định chương trình Khuyến nông thành phố; Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp thành phố; Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu

Giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, xử lý các nội dung công việc thường xuyên thuộc các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác và nội dung công việc:

Công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; pháp chế; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; hộ tịch; quốc tịch; chứng thực; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư; tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; bán đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; quản tài viên; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật;

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, năm; theo dõi, tổng hợp chung việc tổ chức thực hiện và đề xuất cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố;

Quản lý chung về đầu tư, đấu thầu, đăng ký kinh doanh; quản lý doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh; kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân;

Xây dựng chương trình, kế hoạch đầu tư công; phân bổ, tổng hợp chung công tác giải ngân vốn đầu tư công; theo dõi, đánh giá kế hoạch đầu tư công; công tác giám sát, đánh giá đầu tư;

Quản lý về tài chính; ngân sách nhà nước (Tổng hợp chung việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Thành phố cho các lĩnh vực, các cơ quan, đơn vị), thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; quản lý chung về giá.

Công tác thẩm định và phê duyệt giá đất;

Chỉ đạo việc xác lập sở hữu toàn dân đối với các tài sản bị tịch thu, phương án xử lý tài sản sau tịch thu;

Chỉ đạo tổng hợp chung việc thực hiện các nội dung kết luận của cơ quan kiểm tra, nội chính, xử lý các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (trên cơ sở tổng hợp các nội dung cụ thể theo từng lĩnh vực do các Phó Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo) và công tác quản lý tài sản công.

Tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Giữ mối quan hệ công tác với Cục Thi hành án Dân sự.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Thanh tra Thành phố, Ban Tiếp công dân thành phố, Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô.

Theo dõi, phối hợp chỉ đạo: Ngân hàng chính sách xã hội Hà Nội, Chi cục Thuế Khu vực I, Kho bạc Nhà nước khu vực I, Chi cục Hải quan khu vực I, Chi cục Thống kê Thành phố, Chi nhánh ngân hàng Nhà nước khu vực I, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I, Bưu điện thành phố Hà Nội, VNPT Hà Nội;

Theo dõi các xã, phường: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Sơn Tây, Tùng Thiện, Đoài Phương, Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh, Chương Mỹ, Phú Nghĩa, Xuân Mai, Trần Phú, Hòa Phú, Quảng Bị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu làm nhiệm vụ Trưởng một số Ban chỉ đạo, Chủ tịch một số Hội đồng thành phố, Tổ trưởng Tổ Công tác theo sự phân công của Chủ tịch UBND thành phố: Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự; Hội đồng thẩm định bảng giá đất; Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể; Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố Hà Nội; Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố;

Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội; Ban Chỉ đạo đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn Thành phố; Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác và nội dung công việc:

Văn hóa, thể thao (bao gồm công tác quản lý hoạt động quảng cáo), công tác quản lý dự án và quản lý, vận hành sau đầu tư Bảo tàng Hà Nội;

Y tế, dân số, gia đình và trẻ em, bảo trợ xã hội;

Giáo dục, đào tạo, dạy nghề;

Đảm bảo an toàn thực phẩm;

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Trường Đại học Thủ đô, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, các trường cao đẳng thuộc Thành phố, Công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội;

Theo dõi, phối hợp chỉ đạo: Bảo hiểm xã hội khu vực I.

Theo dõi các phường, xã: Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh, Phú Xuyên, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi, Thanh Liệt.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà làm nhiệm vụ Trưởng một số Ban chỉ đạo, Chủ tịch một số Hội đồng thành phố, Tổ trưởng Tổ Công tác theo sự phân công của Chủ tịch UBND thành phố: Ban Chỉ đạo công tác dân số; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người; Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Ban chỉ đạo triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn Thành phố;

Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục và đào tạo; Ban Chỉ đạo Chương trình sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025; Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thành phố Hà Nội; Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện;

Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể thành phố; Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng Thành phố….

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng

Giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, xử lý các nội dung công việc thường xuyên thuộc các lĩnh vực: Cải cách hành chính, Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền địa phương, xây dựng thành phố, đô thị thông minh; Đề án 06 của Thành phố và các nội dung liên quan đến xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác và nội dung công việc:

Quản lý về đất đai; đo đạc và bản đồ;

Quản lý về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất;

Quản lý chung về công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý, bố trí sử dụng nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư;

Đấu giá quyền sử dụng đất (bao gồm cả dự án đầu tư để phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất) và danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất);

Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính;

Khoa học và công nghệ;

Thông tin truyền thông, bưu chính viễn thông, báo chí, in, xuất bản (không bao gồm hoạt động quảng cáo);

Quản lý đối với khu công nghệ cao Hoà Lạc, khu công nghệ cao sinh học, khu công nghiệp công nghệ số, công viên công nghệ số (bao gồm cả hoạt động xúc tiến đầu tư và thu hút đầu tư vào các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, công viên trên);

Chỉ đạo xây dựng, triển khai các cơ chế, chính sách, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và thu hút đầu tư các công trình, dự án đầu tư, hạ tầng kỹ thuật và giải pháp thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ thông tin, chuyển đổi số (bao gồm cả các dự án đầu tư có vốn nước ngoài FDI).

Chỉ đạo xây dựng, triển khai các cơ chế, chính sách, các công trình, dự án đầu tư, hạ tầng kỹ thuật và giải pháp thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Chỉ đạo triển khai kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số; nội dung chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội, đô thị thông minh; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền.

Chỉ đạo việc đầu tư, quản lý sau đầu tư các dự án đầu tư xây dựng các dự án có chức năng hỗn hợp và thuộc lĩnh vực phụ trách (không có chức năng ở và nằm ngoài ranh giới: dự án khu đô thị; dự án xây dựng nhà ở, khu nhà ở; dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất hỗn hợp có diện tích đất trong dự án để xây dựng nhà ở; dự án đầu tư xây dựng công trình có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh);

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Sở Khoa học và Công nghệ; Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Hà Nội.

Theo dõi các xã, phường: Tây Hồ, Phú Thượng, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát, Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh, Thạch Thất, Hạ Bằng, Tây Phương, Hòa Lạc, Yên Xuân, Thường Tín, Thượng Phúc, Chương Dương, Hồng Vân, Quốc Oai, Hưng Đạo, Kiều Phú, Phú Cát, Đan Phượng, Ô Diên, Liên Minh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng làm nhiệm vụ Trưởng một số Ban chỉ đạo, Chủ tịch một số Hội đồng Thành phố, Tổ trưởng Tổ Công tác theo sự phân công của Chủ tịch UBND Thành phố.