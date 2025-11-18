Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

(VTC News) -

Cụ thể, tại Quyết định số 2519, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung sinh năm 1974, quê quán tỉnh Thanh Hoá. Ông có trình độ Thạc sĩ Kinh tế chính trị, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Tiếng Anh; Cao cấp lý luận chính trị.

Nhiều năm làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Trung lần lượt giữ các vị trí chuyên viên, trưởng phòng, vụ trưởng, rồi thứ trưởng.

Từ tháng 3/2020, ông được luân chuyển về địa phương, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng và được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. 4 năm sau, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025 và tái đắc cử nhiệm kỳ 2025-2030 vào ngày 2/10/2025.

Ngày 7/11/2025, ông Nguyễn Đức Trung được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu để HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 13/11/2025, tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP Hà Nội, với 100% đại biểu có mặt đồng ý, ông Nguyễn Đức Trung được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quyết định số 2518, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính TP Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu sinh năm 1969; quê quán TP Hà Nội. Ông có trình độ Thạc sĩ quản lý hành chính công; Cử nhân kinh tế; Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; Cao cấp lý luận chính trị.

Tại Quyết định số 2511, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh.

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê quán tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Tài chính - kế toán; Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức: Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính); Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tháng 7/2022, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Trần Sỹ Thanh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Sau đó ông được HĐND TP Hà Nội bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ngày 5/11/2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu ông Trần Sỹ Thanh tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Lần lượt tại các Quyết định số 2512 và 2517, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông Nguyễn Trọng Đông và ông Lê Hồng Sơn.