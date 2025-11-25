Bộ trưởng Bộ Công an nói về thiết bị giám sát người cai nghiện

(VTC News) -

Chiều 25/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Liên quan công tác quản lý cai nghiện và sau cai nghiện ma túy, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, cơ quan an ninh trăn trở và nghiên cứu, chế tạo một thiết bị giám sát điện tử. Thiết bị này vừa có chức năng giám sát, vừa là theo dõi sức khỏe.

Tiếp đó, cơ quan soạn thảo trình chiếu video giới thiệu về thiết bị, các lợi ích khi áp dụng biện pháp giám sát điện tử với người cai nghiện.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nói, nếu được Quốc hội thông qua, sẽ tiến tới áp dụng hình thức này trong thời gian tới với một số đối tượng. Mục tiêu là làm tốt công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện, hướng đến một xã hội an toàn.

Đại tướng Lương Tam Quang.

Một số đại biểu có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về áp dụng biện pháp giám sát điện tử trong quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người cai nghiện tại cộng đồng, người cai nghiện bằng thuốc thay thế và người bị quản lý sau cai nghiện.

Cơ quan soạn thảo đã nghiên cứu và đề xuất nếu dự thảo luật có quy định về đối tượng và thẩm quyền áp dụng, Chính phủ sẽ quy định chi tiết về nội dung này.

Đối với việc quản lý người đã xác định tình trạng nghiện và đang chờ lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, ĐBQH đề nghị bổ sung việc quản lý tại cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Cơ quan soạn thảo sẽ phối hợp nghiên cứu để chỉnh lý dự án luật theo hướng bổ sung quy định về quản lý người xác định tình trạng nghiện ma túy nhưng không có nơi cư trú ổn định.

Việc quản lý này đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập. Người này có thể được quản lý tại trường giáo dưỡng trong thời gian chờ xem xét quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Thẩm quyền quyết định thời gian quản lý sẽ được giao cho trưởng công an cấp xã và thời gian này sẽ được trừ vào thời gian cai nghiện bắt buộc.

Về thời hạn cai nghiện ma túy, cơ quan soạn thảo kiến nghị giữ nguyên như tại dự thảo. Thời hạn cai nghiện là 24 tháng đối với lần đầu và 36 tháng đối với người cai nghiện ma túy từ lần thứ hai trở lên.

Lý do được đưa ra là để người nghiện ma túy đều được áp dụng đầy đủ các giai đoạn trong quy trình cai nghiện, nhằm nâng cao hiệu quả và khắc phục tình trạng tái nghiện.

Thực tiễn cho thấy, việc quy định mức tối thiểu/tối đa dẫn đến áp dụng không thống nhất và tùy nghi do không có căn cứ xác định rõ ràng. Mặt khác, cơ quan y tế chỉ xác định được tình trạng nghiện hoặc không nghiện, không xác định được mức độ nghiện, nên khó có căn cứ xác định thời gian cai nghiện cụ thể.

Hiện nay, người nghiện chuyển dần sang sử dụng các loại ma túy tổng hợp, khiến biểu hiện nghiện rất đa dạng và không điển hình. Nhiều đối tượng sử dụng ma túy pha trộn dẫn đến tình trạng ngáo đá và loạn thần, có thể thực hiện các hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, cơ quan soạn thảo sẽ chỉnh lý dự thảo theo hướng đưa người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi cai nghiện ma túy bắt buộc tại trường giáo dưỡng, hoặc cơ sở cai nghiện ma túy công lập trong trường hợp đủ điều kiện.

Điều kiện cụ thể sẽ được nghiên cứu và giao cho Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn quy định.