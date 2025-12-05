UAV lạ tiếp cận chuyên cơ chở Tổng thống Zelensky, Ukraine nói gì?

(VTC News) -

Trong chuyến thăm gần đây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Ireland, chuyên cơ của ông được cho là bị máy bay không người lái (UAV) không xác định bám đuôi. Tuy nhiên, theo Cố vấn Truyền thông của Tổng thống Ukraine, ông Dmytro Lytvyn, sự cố này không ảnh hưởng đến chuyến thăm hoặc thay đổi nào trong lịch trình.

"An ninh là trách nhiệm của nước chủ nhà. Theo thông tin của họ, những máy bay không người lái như vậy thực sự đã xuất hiện, nhưng điều này không ảnh hưởng đến chuyến thăm hoặc dẫn đến thay đổi", ông Lytvyn nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Đệ nhất phu nhân Zelenska tại sân bay Dublin, Ireland. (Ảnh: RollingNews)

Vào ngày 4/12, tờ The Guardian đưa tin có 4 UAV không xác định theo dõi đường bay của chuyên cơ chở Tổng thống Zelensky trong chuyến thăm Ireland.

Theo nguồn tin, chuyên cơ của nhà lãnh đạo Ukraine phải hạ cánh xuống sân bay Dublin sớm hơn dự kiến ​​một chút. Trong khi đó, những UAV này đến đúng địa điểm mà chuyên cơ dự kiến ​​sẽ bay qua.

Sau đó, các UAV này bay vòng phía trên một tàu của Hải quân Ireland, con tàu được triển khai bí mật ra biển Ireland trong thời gian diễn ra chuyến thăm của nhà lãnh đạo Ukraine. Giới chức Ireland quyết định không bắn hạ các UAV và con tàu này cũng không được trang bị phương tiện để vô hiệu hóa chúng.

Theo tờ The Journal, những UAV này cất cánh từ phía đông bắc Dublin và bay trên không trong khoảng 2 giờ. Vụ việc hiện đang được điều tra.

Hiện tại, vẫn chưa rõ ai đã phóng và vận hành những máy bay không người lái này.

Quan chức Ukraine từng nhận nhiều báo cáo liên quan đến kế hoạch ám sát ông Zelensky, bao gồm sự cố tại Văn phòng Tổng thống mà ông cho biết có xảy ra thương vong vào đầu năm 2022.

Vào tháng 5/2024, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông tin thêm họ phát hiện mạng lưới tội phạm đang chuẩn bị âm mưu ám sát Tổng thống Zelensky và quan chức cấp cao khác. Trong khi vào tháng 4/2024, chính quyền Ukraine và Ba Lan bắt giữ một công dân Ba Lan bị cáo buộc hỗ trợ âm mưu ám sát tại sân bay Rzeszow-Jasionka.