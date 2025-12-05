(VTC News) -

UAV Ukraine đâm vào tòa nhà chọc trời Nga.

Sáng 5/12, nhiều hãng truyền thông Nga công bố đoạn phim về tòa nhà cao 145 mét ở trung tâm thành phố bị trúng UAV. Hình ảnh cho thấy cửa sổ bị vỡ và lửa bốc lên ở một phần của tòa nhà. Vụ va chạm dường như xảy ra ở đâu đó ở các tầng giữa.

Chính quyền địa phương vẫn chưa bình luận về vụ tấn công và chưa có thông tin về thương vong. Tuy nhiên, một nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật Nga của RT xác nhận rằng vụ tấn công do một máy bay không người lái Ukraine thực hiện.

Trước đó trong ngày, cơ quan quản lý không lưu Nga cũng áp dụng các hạn chế tạm thời tại sân bay Grozny.

Theo dữ liệu công khai, cơ sở này là nơi đặt trụ sở của một số tổ chức, bao gồm văn phòng tiếp tân của đảng Nước Nga Thống nhất, phòng kiểm toán, cùng một số cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Khu phức hợp này cách dinh thự chính thức của Tổng thống Ramzan Kadyrov chưa đầy 1km.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các hệ thống phòng không nước này chặn và phá hủy 41 máy bay không người lái Ukraine trong đêm trên khắp các khu vực.

Quân đội Ukraine thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công bằng UAV vào sâu trong lãnh thổ Nga. Các UAV này được cho là thường nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng. Moskva lên án các cuộc tấn công này là "các cuộc tấn công khủng bố".

Cùng ngày 5/12, Bộ Quốc phòng Nga thông tin lực lượng nước này thực hiện cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng của Ukraine trong 24 giờ qua.

"Máy bay tác chiến/chiến thuật, máy bay không người lái tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công vào cơ sở hạ tầng của sân bay quân sự, địa điểm chuẩn bị trước chuyến bay. Ngoài ra, quân đội phóng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng vận tải và năng lượng được sử dụng để hỗ trợ hoạt động của quân đội Ukraine cũng như khu vực triển khai tạm thời của đội hình vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 153 địa điểm", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.