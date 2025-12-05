Ukraine tuyên bố phá huỷ tiêm kích MiG-29 của Nga

(VTC News) -

Tiêm kích MiG-29 của Nga nằm trong tầm ngắm của Ukraine.

Trong bài đăng trên Telegram, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) thông tin lực lượng đặc nhiệm Prymary tiến hành 2 cuộc tập kích trong đêm, phá huỷ tiêm kích MiG-29 tại sân bay Kacha và hệ thống radar Irtysh gần Simferopol của Nga.

"Lực lượng đặc nhiệm HUR tiếp tục tấn công vào hệ thống phòng không của Moskva, phá hủy radar, hệ thống phòng không và cả máy bay chiến đấu", báo cáo của HUR thông tin.

Theo nội dung video kèm theo bài đăng cho thấy máy bay phản lực và radar lần lượt xuất hiện trong tầm ngắm của máy bay không người lái (UAV) do lực lượng đặc nhiệm HUR triển khai, sau đó chúng tiếp cận và tấn công mục tiêu. Loại máy bay không người lái sử dụng trong vụ tấn công lần này không được công bố.

Tiêm kích MiG-29 là một trong những nền tảng tác chiến linh hoạt nhất của Nga tại Crimea, được sử dụng cho nhiệm vụ tuần tra phòng không, phóng tên lửa và phản ứng nhanh trước các cuộc tập kích bằng UAV của Ukraine.

Chuyên gia về hạ tầng của không quân Nga Stefan Buttner nhận định chiếc MiG-29 trong video của HUR có thể là mồi nhử để dụ đối phương tấn công, giúp bảo vệ phương tiện khác ở căn cứ. Tiêm kích này nhiều khả năng bị loại biên sau khi gặp sự cố quá tốn kém hoặc phức tạp để khắc phục.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông tin lực lượng nước này thực hiện cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng của Ukraine trong 24 giờ qua.

"Máy bay tác chiến/chiến thuật, máy bay không người lái tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công vào cơ sở hạ tầng của sân bay quân sự, địa điểm chuẩn bị trước chuyến bay. Ngoài ra, quân đội phóng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng vận tải và năng lượng được sử dụng để hỗ trợ hoạt động của quân đội Ukraine cũng như khu vực triển khai tạm thời của đội hình vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 153 địa điểm", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.