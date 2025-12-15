237 dự án, công trình đủ điều kiện khởi công, khánh thành ngày 19/12

(VTC News) -

Sáng 15/12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa vào ngày 19/12 - Ngày Toàn quốc kháng chiến, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Toàn cảnh cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến ngày 14/12, Bộ đã tổng hợp được 237 dự án, công trình của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành.

Trong đó khởi công 151 dự án, công trình; khánh thành, thông xe kỹ thuật 86 dự án, công trình. Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình trên 3,4 triệu tỷ đồng (vốn nhà nước là hơn 627 nghìn tỷ đồng, các nguồn vốn khác hơn 2,79 triệu tỷ đồng).

Bộ Xây dựng đề xuất hình thức tổ chức 79 điểm cầu (tương ứng với kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến) gồm: 1 điểm cầu trung tâm, 11 điểm cầu trực tiếp, 67 điểm cầu trực tuyến.

Về công tác thi đua, khen thưởng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy cho biết, Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, ban hành hướng dẫn cụ thể tới bộ, ngành, các địa phương để đề xuất và tổng hợp 59 trường hợp đề nghị khen thưởng. Gồm: 28 tập thể và 31 cá nhân để trao tặng Huân chương Lao động các hạng và 48 Bằng khen của Thủ tướng

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. (Ảnh: VGP)

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh cần rà soát kỹ lưỡng danh mục, tỷ lệ các công trình, dự án khởi công và khánh thành được tổng hợp, bao gồm số lượng công trình, dự án của khối doanh nghiệp tư nhân, bảo đảm tính đại diện, tính biểu trưng và ý nghĩa thực chất.

"Các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện kịch bản, phương án tổ chức lễ khánh thành, khởi công gắn với ý nghĩa chính trị của Ngày 19/12 - Ngày Toàn quốc kháng chiến, bảo đảm thể hiện rõ trong tên gọi và nội dung chương trình", Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng thống nhất phương án tổ chức 79 điểm cầu tương ứng với kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, gồm 5 điểm cầu trực tiếp có giao lưu, 7 điểm cầu trực tiếp có kết nối hình ảnh trong buổi lễ và các điểm cầu trực tuyến, đồng thời phân công rõ trách nhiệm giữa Đài Truyền hình Việt Nam và truyền hình các địa phương trong công tác phối hợp, kết nối.

Với điểm cầu trung tâm, Phó Thủ tướng giao TP Hà Nội khẩn trương báo cáo trong ngày 15/12 về khả năng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của công trình, dự án sẽ khởi công trên địa bàn, làm cơ sở xem xét lựa chọn, bảo đảm quy mô, ý nghĩa và thành công của sự kiện.

Về công tác thi đua, khen thưởng, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng khẩn trương rà soát, nhắc lại và gửi văn bản hỏa tốc tới các bộ, ngành, địa phương. Phạm vi khen thưởng lần này tập trung vào các công trình hạ tầng kinh tế – xã hội, an ninh - quốc phòng, không chỉ riêng lĩnh vực giao thông mà bao gồm cả năng lượng, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao…

Các bộ, ngành, địa phương căn cứ danh mục công trình được đề xuất để lựa chọn, giới thiệu các tập thể, cá nhân tiêu biểu, bao gồm cơ quan quản lý, doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và người lao động trực tiếp tham gia, bảo đảm xứng đáng, đúng đối tượng và thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định. Mỗi công trình được đề xuất cần gắn với các tổ chức, cá nhân đại diện để biểu dương, khen thưởng kịp thời.