Dưới đây là điểm chuẩn Học viện Phụ nữ Việt Nam 4 năm gần đây:

Năm học tới, Học viện tuyển sinh 1.885 sinh viên cho 12 ngành đào tạo và sử dụng các phương thức gồm:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinhcủa Bộ GD&ĐT và Quy chế tuyển sinh Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Phương thức 2: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Phương thức 3: Xét học bạ.

Phương thức 4: Xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Phương thức 5: Xét kết hợp học bạ với Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Phương thức 6: Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức năm 2025 để xét tuyển

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy dự kiến 480.000 - 550.000 đồng/tín chỉ hệ đại học chính quy (tùy thuộc từng ngành đào tạo). Học phí có sự điều chỉnh theo nămhọc, theo quy định của nhà nước.

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh bằng tiếng anh dự kiến 892.000 đồng/tín chỉ.

Từ chiều 20/8, các trường đại học có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn. Kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17h ngày 22/8. Sau khi biết điểm chuẩn, tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17h ngày 30/8.

Bộ GD&ĐT lưu ý, các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 22/8 và không được kết thúc xác nhận nhập học, hoặc kết thúc nhập học trước 17h ngày 30/8 (kể cả đối với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài).

Từ ngày 1/9 đến tháng 12, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo.