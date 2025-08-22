Trường Đại học Công nghệ TP.HCM công bố điểm chuẩn năm 2025

(VTC News) -

Ngày 22/8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) công bố điểm chuẩn cho tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy theo 4 phương thức: Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2025; Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 12; Xét tuyển học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12; Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực 2025 của ĐH Quốc gia TP.HCM hoặc kỳ thi VSAT 2025.

Trường Đại học HUTECH công bố điểm chuẩn cao nhất là ngành Dược học 21 điểm theo phương thức xét tuyển học bạ.

Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, điểm chuẩn dao động 15 - 19 điểm tùy ngành. Trong đó, điểm chuẩn ngành Dược học là 19 điểm, các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học là 17 điểm, tất cả các ngành còn lại có điểm chuẩn 15 điểm.

Với các phương thức xét tuyển học bạ, điểm chuẩn ngành Dược học là 21 điểm, các ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học là 19 điểm; tất cả các ngành còn lại là 18 điểm.

Điểm chuẩn trường ĐH HUTECH năm 2025.

Đối với phương thức xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM 2025, điểm chuẩn 700 điểm ở ngành Dược học; 650 điểm ở các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học; các ngành còn lại 600 điểm. Với phương thức xét tuyển điểm thi VSAT 2025, điểm chuẩn là 275 điểm với ngành Dược học; các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học là 250; tất cả các ngành còn lại là 225 điểm.

Tất cả thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 30/8. Quá thời hạn này, thí sinh được xem như từ chối nhập học.

Từ 23/8 - 30/8, thí sinh trúng tuyển sẽ làm thủ tục nhập học (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật). Thí sinh cũng có thể kết hợp thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trong khi làm thủ tục nhập học trực tiếp tại trường.

Nhà trường sẽ hỗ trợ, hướng dẫn xác nhận nhập học cho thí sinh có nguyện vọng.