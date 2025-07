Địa phương nào có nhiều xã nhất cả nước?

A

Hà Nội và TP.HCM

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong năm 2024, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) ước đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, vượt 19,8% dự toán năm và tăng 16,2% so với năm trước.

Trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội là 509.300 tỷ đồng, vượt 24,7% dự toán pháp lệnh năm và tăng 23,8% so với năm 2023.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP.HCM đạt 508.553 tỷ đồng, vượt 5,3% dự toán và tăng 13,3% so với năm 2023. Đồng thời, chi thường xuyên tăng 43,2% so với năm 2023.