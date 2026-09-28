Địa chỉ thay màn iPhone lấy liền tại TP.HCM, Hà Nội

(VTC News) -

Tiêu chí chọn nơi thay màn iPhone có bảo hành rõ ràng

Màn hình thay thế cho iPhone có nhiều loại, chất lượng và giá chênh lệch đáng kể. Người dùng nên kiểm tra các yếu tố sau:

Loại màn được nói rõ: Cửa hàng nêu thương hiệu và phân loại màn trước khi thay.

Bảo hành điện tử liên chi nhánh: Khách có thể bảo hành tại bất kỳ chi nhánh nào trong hệ thống.

Giá trọn gói: Đã gồm linh kiện, công thợ và thuế, không phát sinh sau khi tháo máy.

Xem trực tiếp, lấy ngay: Máy được sửa trước mặt khách, lỗi thông thường không phải để qua đêm.

Đánh giá thực tế trên Google Maps: Ưu tiên cửa hàng từ 4.8 sao trở lên với nhiều lượt đánh giá.

Điện Thoại Vui: Địa chỉ thay màn iPhone tại TP.HCM và Hà Nội

Điện Thoại Vui là hệ thống sửa chữa điện thoại, laptop với 33 cửa hàng tại TP.HCM và Hà Nội. Hệ thống nhận thay màn iPhone từ iPhone 6 đến iPhone 17 series.

Linh kiện rõ nguồn gốc: Khách được tư vấn loại màn trước khi thay và nhận hóa đơn điện tử ghi đúng tên linh kiện.

Thay lấy ngay, xem trực tiếp: Khoảng 30-60 phút. Kỹ thuật viên kiểm tra Face ID, cảm ứng, loa thoại trước khi bàn giao.

Bảo hành toàn hệ thống: Thay ở chi nhánh này, bảo hành được tại tất cả chi nhánh khác.

Ưu đãi khi đặt lịch: Voucher 10% (tối đa 50.000 đồng). Học sinh, sinh viên và thành viên Smember được giảm thêm.

Cam kết hoàn tiền: Hoàn 100% chi phí nếu khách không hài lòng.

Vị trí mặt tiền, dễ tìm: Có chỗ đỗ xe rộng rãi, thuận tiện khi quay lại bảo hành.

Các loại màn hình khi thay màn iPhone tại Điện Thoại Vui

Tùy nhu cầu và ngân sách, người dùng có thể chọn:

Màn EK Pro: phù hợp với người cần chi phí thấp, nhu cầu sử dụng cơ bản.

Màn GENA loại A / A+: phù hợp với người cần hiển thị tốt với mức giá tầm trung.

Màn GENA loại Pro: phù hợp với người muốn chất lượng hiển thị cao nhất.

Giá thay màn từ 500.000 đồng tùy đời máy và loại màn, đã gồm công thợ và VAT.

Chính sách bảo hành khi thay màn hình iPhone tại Điện Thoại Vui

Bảo hành đến 12 tháng: Màn EK Pro và GENA A/A+ được bảo hành 12 tháng. Màn GENA Pro được bảo hành 12 tháng lỗi cảm ứng, 6 tháng lỗi hiển thị.

Quyền lợi mở rộng: Bảo hành trọn đời lỗi nổi bọt, bung keo. Hỗ trợ miễn phí 1 lần khi vỡ kính ngoài trong 30 ngày đầu.

Để giữ quyền bảo hành, người dùng cần lưu hóa đơn và tem bảo hành. Các trường hợp rơi vỡ, cấn móp, vào nước hoặc đã sửa ở nơi khác sẽ nằm ngoài phạm vi bảo hành.

Danh sách địa chỉ thay màn iPhone tại khu vực TP.HCM và Hà Nội

Điện Thoại Vui có 33 cửa hàng tại TP.HCM và Hà Nội, mở cửa từ 8h00 đến 21h00 mỗi ngày, kể cả cuối tuần. Bạn có thể chọn chi nhánh gần nhất trong danh sách dưới đây:

Tại TP.HCM

136 Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành

81A Trần Quang Khải, phường Tân Định

300 Ba Tháng Hai, phường Hòa Hưng

191 Khánh Hội, phường Vĩnh Hội1075B Hậu Giang, phường Bình Phú

207 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Mỹ

352 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận

383 Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây

250 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất

570-570A Âu Cơ, phường Bảy Hiền

43D Hòa Bình, phường Tân Phú

132 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Tân

615-615A Quang Trung, phường Thông Tây Hội

56/2B Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây

6/5C Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận

23-25 Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức

129 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú

35 Trần Não, phường An Khánh

196 Nguyễn An Ninh, phường Dĩ An

451 Đại lộ Bình Dương, phường Thủ Dầu Một

256A Ba Cu, phường Vũng Tàu

Tại Hà Nội

23 Hàng Bài, phường Cửa Nam

19 Thái Hà, phường Đống Đa

516 Bạch Mai, phường Bạch Ma

i524 Trương Định, phường Tương Mai

306 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy

153 Hồ Tùng Mậu, phường Từ Liêm

296-298 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân

308-310 Nguyễn Trãi, phường Đại Mỗ34 Quang Trung, phường Hà Đông

111 Phùng Hưng, phường Hà Đông

274 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề

Khi thay màn iPhone, ngoài giá, người dùng nên hỏi rõ loại màn, thời hạn và phạm vi bảo hành, đồng thời chọn cửa hàng gần để tiện bảo hành sau này. Gọi hotline miễn phí 1800.2064 hoặc đặt lịch online trước để được kiểm tra miễn phí và nhận ưu đãi.