Đi khám vì đau chân, người đàn ông phát hiện mắc ung thư

Người đàn ông 66 tuổi, được người nhà đưa đến Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai khám sức khỏe vì đau chân kéo dài. Trước đó, ông có tiền sử tăng huyết áp, gout và từng bị tai biến mạch máu não, sức khỏe nhìn chung ổn định.

Trong quá trình thăm khám, các bác sĩ phát hiện vùng cổ của ông có hạch bất thường qua siêu âm. Nghi ngờ tổn thương ác tính, bệnh nhân được chỉ định chọc hút tế bào hạch làm xét nghiệm. Kết quả tế bào học cho thấy “ung thư biểu mô di căn, thiên về loại vảy”.

Theo PGS.TS Phạm Thị Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, hiện bệnh nhân được chỉ định nhập viện để tiếp tục đánh giá mức độ lan rộng và lên kế hoạch điều trị.

Đi khám vì đau chân, người đàn ông phát hiện ung thư di căn hạch. (Ảnh minh hoạ)

Ung thư biểu mô tế bào vảy là loại ung thư bắt nguồn từ sự phát triển bất thường của các tế bào vảy thuộc lớp biểu bì của da.

Ung thư biểu mô vảy đứng thứ 2 về số lượng các trường hợp ung thư da, sau ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC), chiếm khoảng 20% ca bệnh ung thư da. Ước tính trong ba thập kỷ qua, tỷ lệ mắc ung thư carcinoma tế bào vảy tăng lên 50-200%. Tại Hoa Kỳ, khoảng 1 triệu người mắc ung thư biểu mô vảy được báo cáo.

Ung thư da dạng biểu mô tế bào vảy thường xuất hiện ở những vùng thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với tia cực tím (tia UV) như mặt, cổ, tay, chân… Một số ít trường hợp sang thương có thể xuất hiện trong hốc miệng, bộ phận sinh dục hoặc lòng bàn chân. Các sang thương da do ung thư biểu mô tế bào vảy đôi khi khó phân biệt với các bệnh lý lành tính khác ở da.

Tùy thuộc vào một số đặc điểm như vị trí sang thương da, mức độ xâm lấn của khối u, đặc điểm mô học của khối u (dựa trên kết quả giải phẫu bệnh)… mỗi trường hợp ung thư da sẽ có nguy cơ di căn đến các hạch bạch huyết lân cận khác nhau. Di căn xa đến các cơ quan khác thường ít gặp đối với ung thư da dạng biểu mô tế bào gai.

Nếu xuất hiện các sang thương da với tính chất nghi ngờ như trên hoặc các vết lở loét trên da không lành, bệnh nhân cần nhanh chóng đến các phòng khám, bệnh viện chuyên khoa Da Liễu hoặc Ung bướu để bác sĩ thăm khám và chẩn đoán bệnh.

Theo bác sĩ, nhiều người phát hiện ung thư di căn khi đi khám vì một triệu chứng không liên quan, do giai đoạn đầu bệnh thường âm thầm, dễ bị bỏ qua. Việc khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt ở người trên 50 tuổi, có tiền sử bệnh mạn tính, giúp phát hiện sớm các tổn thương nghi ngờ và tăng cơ hội điều trị thành công.