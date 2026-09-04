Di dời quả bom nặng 300kg ra khỏi tuyến phố trung tâm Hải Phòng

(VTC News) -

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng, sáng 4/9, đơn vị chỉ đạo lực lượng Công binh tổ chức di dời, xử lý an toàn quả bom nặng 300kg còn sót lại từ thời chiến tranh được phát hiện tại số 96 Cầu Đất, phường Lê Chân.

Quả bom dài khoảng 1,2m, đường kính 35cm, trọng lượng 300kg.

Lực lượng công binh thực hiện các biện pháp kỹ thuật di dời quả bom trong lô đất số 96 đường Cầu Đất.

Trước đó, trong quá trình đào móng xây dựng nhà, gia đình ông Trần Tuấn Minh (chủ lô đất) phát hiện quả bom nằm ở độ sâu khoảng 4m.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân và Ban Chỉ huy Quân sự phường Lê Chân, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng chỉ đạo lực lượng Công binh khẩn trương có mặt, kiểm tra, xác minh thông tin, đặc điểm của vật nổ.

Đồng thời, lực lượng chức năng thực hiện việc khoanh vùng, tổ chức canh gác, cắm biển cấm và biển cảnh báo, bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực.

Sau khi hoàn tất các phương án kỹ thuật và bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn, lực lượng Công binh đã tổ chức di dời quả bom đến khu vực tiêu hủy theo quy định.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng tổ chức cấm đường phục vụ việc di dời quả bom.

Để bảo đảm an toàn trong quá trình di dời quả bom, UBND phường Lê Chân tổ chức cấm đường từ 6h đến 11h ngày 4/9. Trong thời gian này, người dân và phương tiện không được đi lại trên đường Cầu Đất, đoạn từ ngã tư Cầu Đất - Hai Bà Trưng đến ngã tư Cầu Đất - Nguyễn Đức Cảnh.

Đường Cầu Đất là một trong những tuyến phố kinh doanh sầm uất ở trung tâm Hải Phòng, tập trung nhiều cửa hàng vàng bạc, quần áo, bánh kẹo và các mặt hàng tiêu dùng.