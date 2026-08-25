Đi đánh cá, người đàn ông ở Thanh Hóa bị nước cuốn tử vong

(VTC News) -

Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng cứu nạn, cứu hộ vừa tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước cuốn trôi khi đi đánh cá.

Khoảng 12h45 cùng ngày, ông L.N.H. (62 tuổi, trú tại tổ dân phố Ngọc Châu, phường Tân Dân) đi đánh cá qua khu vực cầu Ông Sa, thuộc địa bàn thôn 10 Ngọc Lĩnh cũ thì không may ngã xuống nước và bị dòng nước cuốn trôi.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 2 huy động 6 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp lực lượng địa phương tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ khảo sát khu vực, xác định phạm vi có khả năng nạn nhân bị cuốn trôi và triển khai tìm kiếm theo hướng dòng chảy.

Đến 18h05, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông H. tại khu vực tổ dân phố Ngọc Châu, phường Tân Dân. Thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Vụ việc xảy ra trong thời điểm Thanh Hóa đang có mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 4.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, mực nước trên một số sông lớn tại địa phương đang ở mức cao. Trên sông Bưởi, mực nước tại trạm Thạch Quảng đạt 14,63m, dưới báo động 2 là 0,37m; tại trạm Kim Tân đạt 11,65m, dưới báo động 2 là 0,35m.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, các địa phương ở Thanh Hóa đã chủ động triển khai phương án ứng phó, trong đó sơ tán 151 hộ với 623 nhân khẩu.

Riêng tại các khu dân cư ngoài bãi sông Bưởi, UBND xã Kim Tân tổ chức sơ tán tại chỗ, đưa người dân lên các nhà cao tầng, với 217 hộ, 899 nhân khẩu.

Dự báo từ chiều đến đêm 25/8, đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam Thanh Hóa tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 30mm. Các khu vực còn lại có lượng mưa phổ biến dưới 20mm.