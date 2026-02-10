Di chuyển một que diêm để phép Toán thành đúng, bạn làm trong bao lâu?

(VTC News) -

Câu đố cho trước một phép tính được tạo từ các que diêm với kết quả chưa chính xác. Nhiệm vụ đặt ra cho người chơi là sắp xếp lại các que diêm theo yêu cầu để biến phép tính sai thành đúng.

Điểm hấp dẫn của dạng câu đố này không nằm ở kiến thức toán học nâng cao, mà ở cách nhìn vấn đề theo hướng linh hoạt, sáng tạo. Chỉ cần di chuyển một số que diêm hợp lý, người giải có thể tìm ra lời giải bất ngờ.

Đây là kiểu câu đố quen thuộc nhưng luôn có sức hút, bởi nó rèn luyện tư duy logic, khả năng quan sát và tạo hứng thú cho người chơi ở mọi lứa tuổi.

Di chuyển một que diêm để phép Toán thành đúng, bạn giải trong bao lâu?

