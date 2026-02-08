(VTC News) -

Bài Toán đưa ra mối quan hệ tuổi tác giữa bố và con thông qua một sơ đồ đoạn thẳng trực quan. Theo đó, tuổi của bố được biểu diễn dài hơn tuổi của con, trong đó phần chênh lệch giữa hai người được ghi chú là 30 tuổi. Tuy nhiên, đề bài không cho biết con số cụ thể mà yêu cầu người giải tự suy luận để tìm ra số tuổi của mỗi người.

Dạng Toán này đòi hỏi học sinh phải biết đọc hiểu sơ đồ, xác định mối quan hệ “hơn – kém” và chuyển thông tin trực quan thành phép tính phù hợp. Tuy nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng nếu không nắm chắc cách phân tích, người làm rất dễ nhầm lẫn giữa tổng tuổi và hiệu tuổi.

Bài Toán tiểu học khiến nhiều người phải chào thua.

Bạn đã tìm ra đáp án cho bài toán này chưa? Hãy thử giải trước khi xem lời giải để kiểm tra khả năng tư duy logic của mình nhé! 🧠✨