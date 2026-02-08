99,9% người xem chịu thua, không đoán ra đây là câu ca dao nào

(VTC News) -

Bức tranh chia làm hai phần với gam màu mộc mạc. Phía trên là cảnh buôn bán hoa trái bên sông, không khí tươi vui, nhộn nhịp, một cô gái xinh tươi gánh hai thúng hoa, quả trên vai và một vài anh thanh niên vui cười xung quanh. Phía dưới là sinh hoạt gia đình nơi thôn quê, giản dị, ấm áp, một người phụ nữ bóc mít cho một người đàn ông ăn.

Bạn có nhận ra bức tranh minh hoạ cho câu cao dao nào?

Hai hình ảnh đặt cạnh nhau, khiến người xem băn khoăn về mối liên hệ giữa chúng. Chính sự bình thường ấy lại tạo nên độ khó của bức tranh - càng nhìn càng thấy quen, nhưng rất khó gọi tên thành một câu ca dao cụ thể.

Nhiều người thừa nhận phải suy nghĩ khá lâu mới nhận ra câu ca dao ẩn phía sau hai lát cắt đời sống tưởng chừng rất đỗi giản dị này.

Nhìn quen lắm mà đoán không ra: Bạn có giải được câu này?

Hãy để đáp án phía dưới bình luận và so sánh, xem ai mới là "kỳ thủ ca dao dân gian" đích thực nhé!