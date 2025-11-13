Đi bộ 30 phút mỗi ngày mang lại lợi ích gì cho sức khỏe?

(VTC News) -

Đi bộ được xem là hình thức tập luyện đơn giản nhất, ai cũng có thể thực hiện. Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (cơ sở 3) cho biết, một người trưởng thành nên duy trì ít nhất 150 phút vận động thể chất mỗi tuần để đảm bảo sức khỏe.

“Với những người làm việc văn phòng, thường xuyên ngồi lâu, ít vận động, đi bộ 30 phút mỗi ngày giúp giảm căng thẳng, cải thiện xương khớp, hỗ trợ kiểm soát cân nặng”, bác sĩ Vũ nói.

Để duy trì thói quen này hiệu quả, ông gợi ý một số mẹo nhỏ. Trước hết, nên chọn một khung giờ cố định trong ngày, sáng sớm hoặc chiều tối để hình thành thói quen. Có bạn đồng hành giúp tăng động lực và bảo đảm an toàn nếu gặp sự cố sức khỏe.

Với những người làm việc văn phòng, thường xuyên ngồi lâu, ít vận động, đi bộ 30 phút mỗi ngày giúp giảm căng thẳng. (Ảnh minh hoạ)

Thay vì cố gắng đi liền mạch 60-80 phút, bạn nên chia thành nhiều lần, mỗi lần khoảng 30 phút. Việc thay đổi cung đường đi bộ hay tự thưởng cho mình một đôi giày tốt cũng giúp tăng hứng thú và giảm đau chân.

Đi bộ đều đặn không chỉ giúp cơ thể săn chắc mà còn mang lại nhiều lợi ích y học đã được chứng minh. Nhiều nghiên cứu cho thấy thói quen này giúp giảm cholesterol xấu (LDL), tăng cholesterol tốt (HDL), ổn định huyết áp và cải thiện tâm trạng. Một khảo sát đăng trên PubMed năm 2018 cho thấy, sau 6 tháng duy trì đi bộ, gần 530 người có huyết áp cao đều ghi nhận chỉ số giảm rõ rệt.

Với người thừa cân, đi bộ cũng là “liệu pháp tự nhiên” giúp lấy lại vóc dáng. Trung bình, chỉ cần 30 phút mỗi ngày trong 6 tháng có thể giúp giảm 5-10% trọng lượng cơ thể. Nếu kết hợp với chế độ ăn khoa học, người béo phì có thể giảm khoảng 2 kg sau 6 tháng.

Bác sĩ Vũ khuyến cáo, người mới bắt đầu chỉ cần “tập đều chứ không cần tập nhiều”. Quan trọng nhất là duy trì nhịp độ ổn định, ăn uống đủ chất và ngủ đúng giờ.

“Ngay cả khi bạn không đạt 10.000 bước mỗi ngày, việc duy trì thói quen đi bộ thường xuyên vẫn giúp kéo dài tuổi thọ và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính”, ông nói.