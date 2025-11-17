Sạt lở trên đèo Khánh Lê vùi lấp xe khách, 4 người tử vong

(VTC News) -

Khoảng 22h30 ngày 16/11, tại km 45 quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hoà), một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra với xe khách Phương Trang 40 chỗ mang biển kiểm soát 59H-53114 chạy tuyến Đà Lạt – Quảng Ngãi.

Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Khánh Lê. Ảnh: Người dân cung cấp

Thông tin ban đầu, khi xe di chuyển đến vị trí trên (hướng từ Đà Lạt đi Nha Trang), một lượng lớn đất đá từ taluy dương sạt xuống, đổ ập vào hông phải khiến xe hư hỏng nặng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực đèo có mưa lớn, đồng thời xảy ra sạt lở tại km 43 và km 47 khiến lực lượng cứu hộ rất khó tiếp cận hiện trường.

Phương tiện cơ giới có mặt tại hiện trường để xử lý sạt lở. Ảnh: Người dân cung cấp

Đến khoảng 0h ngày 17/11, lực lượng chức năng mới tiếp cận được khu vực chiếc xe gặp nạn. Bước đầu ghi nhận có 4 người tử vong tại chỗ. Trong đó, 3 thi thể đã được đưa ra khỏi xe, còn 1 nạn nhân đã tử vong vẫn mắc kẹt bên trong do biến dạng phương tiện.

Ngoài ra, một người bị thương cũng đang mắc kẹt trong xe và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận, đưa ra ngoài để cấp cứu.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định là tai nạn giao thông do ảnh hưởng của thiên tai, mưa lớn kéo dài gây sạt lở taluy.

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Hiện lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương huy động tối đa lực lượng, phương tiện để cứu nạn, khắc phục hậu quả và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đèo.

Trước đó, khoảng 20h30, mưa lớn làm khu vực sườn núi đoạn gần đèo Khánh Sơn (xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa) bị sạt lở.

Đá lớn rơi từ trên núi xuống đường.

Khối lượng lớn đất đá trên núi tràn xuống lán trại đang có 10 người trú ngụ, 7 người trong lán bỏ chạy thoát thân, 3 nạn nhân còn lại bị vùi lấp.

Ông Đỗ Minh Thạnh, Chủ tịch UBND xã Cam An, cho biết sau khi sự cố xảy ra, lực lượng cứu hộ phối hợp các đơn vị của xã tìm thấy hai người. Trong đó một nạn nhân đã tử vong, một người chấn thương, được đưa đến bệnh viện ở Nha Trang cách đó hơn 40 km.

"Ngành chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại, đồng thời thu dọn đất đá để thông đường", ông Thạnh nói.

Theo lãnh đạo xã Cam An, những người gặp nạn được một đơn vị quản lý rừng phòng hộ tại địa phương thuê tới dọn dẹp cây cối. Mưa lớn nên chiều cùng ngày khu vực đường lên sườn núi được cơ quan chức năng lập chốt chặn, cảnh báo người dân về tình hình sạt lở.