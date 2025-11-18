Đèo Khánh Lê sạt lở, Phó Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu cao tốc Nha Trang - Đà Lạt

(VTC News) -

Chiều 18/11, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác khắc phục sự cố sạt lở đèo Khánh Lê đè bẹp xe khách khiến 6 người chết và 19 người bị thương.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo tỉnh Khánh Hòa phải tổ chức cấm đường tuyệt đối, không để người dân lưu thông qua tuyến đèo này. Trong 2 ngày tới, cố gắng thông tuyến, sau đó tiến hành các biện pháp gia cố ta luy dương, ta luy âm.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu sớm khắc phục sạt lở đường đèo Khánh Lê.

"Dù thông tuyến nhưng tôi đề nghị vẫn chưa để người dân đi qua đèo Khánh Lê, khi xong hết mùa mưa phải tính toán lại để gia cố an toàn ta luy dương và ta luy âm", Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Về giải pháp lâu dài, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết sắp tới các đơn vị sẽ làm việc với tỉnh Khánh Hòa để nghiên cứu tuyến cao tốc từ Nha Trang đi Đà Lạt theo đúng chủ trương của Chính phủ.

Ngay sau khi kiểm tra hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê khiến 6 người tử vong, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa thăm hỏi, động viên các nạn nhân. Phó Thủ tướng đề nghị Sở Y tế, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa phải kịp thời chữa trị cho các nạn nhân.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ sạt lở.

Trong tối cùng ngày, Phó Thủ tướng làm việc với tỉnh Khánh Hòa về công tác khắc phục sự cố sạt lở đất tại đèo Khánh Lê, đèo Khánh Sơn và một số khu vực sạt lở, ngập lụt trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với tỉnh Khánh Hòa.

Báo cáo với đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam cho biết, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa những ngày qua đã làm 10 người tử vong, 2 người mất tích, 19 người bị thương. Trong đó, nghiêm trọng nhất là vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê (Quốc lộ 27C), đất đá đè trúng xe ô tô khách khiến 6 người thiệt mạng, 19 người bị thương.

Mưa lũ khiến nhiều khu vực ngập sâu, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và an toàn giao thông toàn tỉnh. Gần 9.000 căn nhà tại 14 xã, phường chìm trong nước; khoảng 7.000 ha hoa màu bị hư hại, hơn 11.600 con gia súc, gia cầm chết.

Ngập lụt nhiều nơi ở Khánh Hòa.

Quốc lộ 1 đoạn qua KCN Du Long, xã Thuận Bắc bị ngập nặng; công trình đập Hồ Nước Ngọt bị hư hại ước 120 tỷ đồng; các vụ sạt lở các tuyến đường giao thông ước tính tổng thiệt hại khoảng 286 tỷ đồng. Hiện tỉnh Khánh Hòa chưa thể thống kê đầy đủ vì nhiều khu vực đang bị chìm sâu trong nước.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị tỉnh Khánh Hòa kịp thời di dời, hỗ trợ người dân để giảm thiểu rủi ro về người và tài sản trước tình hình mưa lũ, sạt lở; tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai, tập trung chăm lo đời sống người dân.