Nổ mìn phá điểm sạt lở mới gần nơi xe khách bị đè bẹp trên đèo Khánh Lê

Trước đó, lúc 22h10 tối 16/11, xe ô tô khách Phương Trang mang biển kiểm soát 50H-531... đang đi trên quốc lộ 27C hướng từ Đà Lạt đi Nha Trang, khi đến Km 45 thì bị đá tảng lớn và đất cát từ trên núi rơi xuống khiến xe bị hư hỏng nặng.