Đèo Khánh Lê và những vệt núi ‘chảy’ ám ảnh sau thảm kịch 6 người chết

Đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C) dài 33 km, nối Đà Lạt - Nha Trang nổi tiếng với sự hiểm trở và vẻ đẹp hùng vĩ nhưng hiện nay tiềm ẩn nhiều nguy hiểm bởi hàng loạt vết núi sạt trượt, những khối đá treo lơ lửng. Đó là các vệt trượt do sạt lở để lại. Lớp đất, đá và thảm thực vật đã bị bóc khỏi sườn núi, tạo thành những “vệt núi chảy” dễ nhận thấy bằng mắt thường, khiến bất cứ ai đi qua cũng rùng mình, nơm nớp lo sợ." height="440" data-id="2742753" data-detail="1" data-width="660" data-height="440" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/04/deo-khanh-le-23213302.jpg" class=" lazy" data-index="1">\r\n<figcaption style="position: relative;">\r\n<p class="expEdit">Dọc theo nhiều đoạn cua gấp, xuất hiện những dải đất trơ trọi kéo dài từ đỉnh xuống mặt đường. Đó là các vệt trượt do sạt lở để lại. Lớp đất, đá và thảm thực vật đã bị bóc khỏi sườn núi, tạo thành những “vệt núi chảy” dễ nhận thấy bằng mắt thường, khiến bất cứ ai đi qua cũng rùng mình, nơm nớp lo sợ.</p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Các vệt này bề mặt lổn nhổn đá vụn, không còn cây bám rễ. So với phần rừng xung quanh, chúng nổi bật rõ rệt, kéo dài hàng chục mét, có nơi rộng vài mét." height="361" data-id="2742770" data-detail="1" data-width="660" data-height="361" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/04/deo-khanh-le19-23324518.jpg" class=" lazy" data-index="2">\r\n<figcaption style="position: relative;">\r\n<p class="expEdit">Các vệt này bề mặt lổn nhổn đá vụn, không còn cây bám rễ. So với phần rừng xung quanh, chúng nổi bật rõ rệt, kéo dài hàng chục mét, có nơi rộng vài mét.</p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Theo ghi nhận của Báo Điện tử VTC News, nhiều vệt nằm ở vị trí dốc đứng, phía trên là taluy cao, phía dưới là mặt đường khiến khu vực này tiếp tục được xếp vào nhóm có nguy cơ cao về sạt lở khi có mưa." height="399" data-id="2742754" data-detail="1" data-width="660" data-height="399" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/04/deo-khanh-le3-23214714.jpg" class=" lazy" data-index="3">\r\n<figcaption style="position: relative;">\r\n<p class="expEdit">Theo ghi nhận của Báo Điện tử VTC News, nhiều vệt nằm ở vị trí dốc đứng, phía trên là taluy cao, phía dưới là mặt đường khiến khu vực này tiếp tục được xếp vào nhóm có nguy cơ cao về sạt lở khi có mưa.</p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Tháng 11 vừa qua, tại chính tuyến đèo này, một vụ sạt lở lớn đã xảy ra sau nhiều ngày mưa liên tục, khiến đất đá đổ ập xuống mặt đường, vùi lấp người và phương tiện đang lưu thông. Vụ việc làm 6 người thiệt mạng.Theo thống kê sau bão lũ, đèo Khánh Lê có tổng cộng có 42 điểm sạt lở lớn với khối lượng đất đá khoảng 104.530 m³, trong đó có 19 điểm đất đá lấp kín hoàn toàn mặt đường khiến giao thông ách tắc." height="371" data-id="2742755" data-detail="1" data-width="660" data-height="371" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/04/deo-khanh-le5-23220260.jpg" class=" lazy" data-index="4">\r\n<figcaption style="position: relative;">\r\n<p class="expEdit">Tháng 11 vừa qua, tại chính tuyến đèo này, một vụ sạt lở lớn đã xảy ra sau nhiều ngày mưa liên tục, khiến đất đá đổ ập xuống mặt đường, vùi lấp người và phương tiện đang lưu thông. Vụ việc làm 6 người thiệt mạng.Theo thống kê sau bão lũ, đèo Khánh Lê có tổng cộng có 42 điểm sạt lở lớn với khối lượng đất đá khoảng 104.530 m³, trong đó có 19 điểm đất đá lấp kín hoàn toàn mặt đường khiến giao thông ách tắc.</p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Theo ông Trần Xuân Tam, một tài xế xe tải chở rau từ Đà Lạt đi Nha Trang, di chuyển qua cung đèo Khánh Lê hằng ngày chia sẻ, chạy tuyến đường này hơn 10 năm, nhưng chưa bao giờ thấy đèo Khánh Lê 'nát' như năm nay." height="495" data-id="2742756" data-detail="1" data-width="660" data-height="495" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/04/deo-khanh-le8-23221937.jpg" class=" lazy" data-index="5">\r\n<figcaption>\r\n<p class="expEdit">Theo ông Trần Xuân Tam, một tài xế xe tải chở rau từ Đà Lạt đi Nha Trang, di chuyển qua cung đèo Khánh Lê hằng ngày chia sẻ, chạy tuyến đường này hơn 10 năm, nhưng chưa bao giờ thấy đèo Khánh Lê 'nát' như năm nay. </p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt=""Hàng loạt điểm có những khối đá tảng to gấp chục lần chiếc ô tô con đổ xuống do sạt lở, nằm chênh vênh trên miệng đèo nhịp 2, trực chờ đổ xuống đường đèo nhịp 3 bên dưới", ông Trần Xuân Tam e ngại." height="456" data-id="2742757" data-detail="1" data-width="660" data-height="456" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/04/deo-khanh-le9-23223457.jpg" class=" lazy" data-index="6">\r\n<figcaption style="position: relative;">\r\n<p class="expEdit">"Hàng loạt điểm có những khối đá tảng to gấp chục lần chiếc ô tô con đổ xuống do sạt lở, nằm chênh vênh trên miệng đèo nhịp 2, trực chờ đổ xuống đường đèo nhịp 3 bên dưới", ông Trần Xuân Tam e ngại.</p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Theo các chuyên gia địa chất, khi một sườn dốc đã từng sạt, khả năng tái sạt lở ở cùng khu vực là rất cao, đặc biệt trong điều kiện mưa lớn kéo dài. Các vệt trượt chính là “đường trượt tiềm năng”, nơi đất đá đã mất liên kết, dễ tái hoạt động khi đất ngậm nước trở lại." height="495" data-id="2742758" data-detail="1" data-width="660" data-height="495" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/04/deo-khanh-le13-23224598.jpg" class=" lazy" data-index="7">\r\n<figcaption style="position: relative;">\r\n<p class="expEdit">Theo các chuyên gia địa chất, khi một sườn dốc đã từng sạt, khả năng tái sạt lở ở cùng khu vực là rất cao, đặc biệt trong điều kiện mưa lớn kéo dài. Các vệt trượt chính là “đường trượt tiềm năng”, nơi đất đá đã mất liên kết, dễ tái hoạt động khi đất ngậm nước trở lại.</p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Quan sát bằng mắt thường cũng có thể thấy nhiều vệt vẫn còn đất tơi, đá rời, cây bị bật gốc hoặc nghiêng đổ, chứng tỏ sườn núi chưa phục hồi độ ổn định tự nhiên." height="495" data-id="2742759" data-detail="1" data-width="660" data-height="495" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/04/deo-khanh-le10-23231656.jpg" class=" lazy" data-index="8">\r\n<figcaption>\r\n<p class="expEdit">Quan sát bằng mắt thường cũng có thể thấy nhiều vệt vẫn còn đất tơi, đá rời, cây bị bật gốc hoặc nghiêng đổ, chứng tỏ sườn núi chưa phục hồi độ ổn định tự nhiên. </p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Có nhiều đoạn trên đèo Khánh Lê có các hộ dân buôn bán, sinh sống trên một nửa làn đường đã biến mất xuống vực thẳm, nửa còn lại thì bị bùn đất bao phủ, cuộc sống giống như đang đánh cược với tử thần." height="465" data-id="2742760" data-detail="1" data-width="660" data-height="465" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/04/deo-khanh-le14-23232922.jpg" class=" lazy" data-index="9">\r\n<figcaption style="position: relative;">\r\n<p class="expEdit">Có nhiều đoạn trên đèo Khánh Lê có các hộ dân buôn bán, sinh sống trên một nửa làn đường đã biến mất xuống vực thẳm, nửa còn lại thì bị bùn đất bao phủ, cuộc sống giống như đang đánh cược với tử thần.</p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Một số điểm sạt lở trước đó trên đèo Khánh Lê được gia cố lưới bảo vệ, tuy nhiên lại xuất hiện các vết lở mới vượt tầm gia cố sau cơn bão lũ." height="439" data-id="2742766" data-detail="1" data-width="660" data-height="439" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/04/deo-khanh-le2-23291520.jpg" class=" lazy" data-index="10">\r\n<figcaption>\r\n<p class="expEdit">Một số điểm sạt lở trước đó trên đèo Khánh Lê được gia cố lưới bảo vệ, tuy nhiên lại xuất hiện các vết lở mới vượt tầm gia cố sau cơn bão lũ.</p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Những “vệt núi chảy” trên đèo Khánh Lê không chỉ là dấu tích của quá khứ, mà là chỉ báo rủi ro cho tương lai." height="438" data-id="2742761" data-detail="1" data-width="660" data-height="438" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/04/deo-khanh-le12-23240863.jpg" class=" lazy" data-index="11">\r\n<figcaption style="position: relative;">\r\n<p class="expEdit">Những “vệt núi chảy” trên đèo Khánh Lê không chỉ là dấu tích của quá khứ, mà là chỉ báo rủi ro cho tương lai. </p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Như Báo Điện tử VTC News thông tin trước đó, đêm 16/11, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đèo Khánh Lê khi đá từ taluy rơi xuống trúng xe khách của hãng Phương Trang, khiến 6 người tử vong và 19 người bị thương. Sau vụ việc, do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử, khu vực đèo tiếp tục xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, buộc cơ quan chức năng phải phong tỏa tuyến để đảm bảo an toàn." height="416" data-id="2742764" data-detail="1" data-width="660" data-height="416" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/04/deo-khanh-le15-23263567.jpg" class=" lazy" data-index="12">\r\n<figcaption style="position: relative;">\r\n<p class="expEdit">Như Báo Điện tử VTC News thông tin trước đó, đêm 16/11, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đèo Khánh Lê khi đá từ taluy rơi xuống trúng xe khách của hãng Phương Trang, <a class="wiki-link" href="https://vtcnews.vn/sat-lo-tren-deo-khanh-le-vui-lap-xe-khach-4-nguoi-tu-vong-ar987608.html">khiến 6 người tử vong và 19 người bị thương</a>. Sau vụ việc, do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử, khu vực đèo tiếp tục xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, buộc cơ quan chức năng phải phong tỏa tuyến để đảm bảo an toàn.</p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Trước tình hình thiệt hại nặng nề đối với kết cấu hạ tầng giao thông, tỉnh Khánh Hòa đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai nhằm tập trung nguồn lực khắc phục hư hỏng, sớm khôi phục việc đi lại an toàn cho người dân và phương tiện." height="384" data-id="2742762" data-detail="1" data-width="660" data-height="384" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/04/deo-khanh-le4-23243668.jpg" class=" lazy" data-index="13">\r\n<figcaption>\r\n<p class="expEdit">Trước tình hình thiệt hại nặng nề đối với kết cấu hạ tầng giao thông, tỉnh Khánh Hòa đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai nhằm tập trung nguồn lực khắc phục hư hỏng, sớm khôi phục <a class="wiki-link" href="https://vtcnews.vn/thong-tuyen-deo-khanh-le-sau-hon-1-thang-xay-ra-tai-nan-tham-khoc-do-sat-lo-ar994744.html">việc đi lại an toàn cho người dân và phương tiện</a>.</p>\r\n</figcaption>\r\n</figure><input type="hidden" id="video-id" value=VUbn83OkUvJyc_b_aZ4kYlTI9Qa_b_ca_b_c>
