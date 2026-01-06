Đèo Khánh Lê và những vệt núi ‘chảy’ ám ảnh sau thảm kịch 6 người chết

Tháng 11 vừa qua, tại chính tuyến đèo này, một vụ sạt lở lớn đã xảy ra sau nhiều ngày mưa liên tục, khiến đất đá đổ ập xuống mặt đường, vùi lấp người và phương tiện đang lưu thông. Vụ việc làm 6 người thiệt mạng.Theo thống kê sau bão lũ, đèo Khánh Lê có tổng cộng có 42 điểm sạt lở lớn với khối lượng đất đá khoảng 104.530 m³, trong đó có 19 điểm đất đá lấp kín hoàn toàn mặt đường khiến giao thông ách tắc.