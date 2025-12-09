Ngày đêm dọn dẹp 60 điểm sạt lở đèo Khánh Lê, dự kiến thông xe đầu tuần tới

(VTC News) -

Ngày 9/12, ông Lê Thuận Đoàn – Giám đốc Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa cho biết, gần 1 tháng qua, đèo Khánh Lê đã ghi nhận hơn 60 điểm sạt lở sau đợt mưa lớn. Khối lượng đất đá tràn xuống đường ước tính hơn 100.000 m³ đất và 10.000 m³ đá.

Nhiều vị trí bị hư hỏng nghiêm trọng, hai đoạn sụp trượt mất một nửa mặt đường và hai vị trí bị cuốn trôi hoàn toàn mặt đường. Hàng nghìn mét rãnh thoát nước, hệ thống an toàn giao thông và mặt đường bị phá huỷ

Máy móc được huy động hết công suất để dọn dẹp những điểm sạt lở.

"Hiện lực lượng quản lý đường đã khơi thông được một làn xe, tuy nhiên nhiều điểm taluy dương còn cao và dễ tiếp tục sạt trượt khi có mưa, nên đơn vị đang đào dọn cả hai làn để đảm bảo an toàn trước khi cho xe lưu thông hoàn toàn. Dự kiến đầu tuần tới (ngày 15/12) sẽ thông xe trở lại hai chiều" - ông Đoàn nói.

Trước đó, ngày 25/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ nổ mìn phá khoảng 600m³ đá tại Km44+400. Tuy nhiên, tuyến đèo vẫn còn nhiều điểm nguy hiểm.

Nhiều đoạn sụp trượt một nửa đường.

Đèo Khánh Lê dài 33km, là cung đường quan trọng trên quốc lộ 27C, nối Nha Trang (Khánh Hòa) với Đà Lạt (Lâm Đồng). Đây là con đèo cao nhất trên tuyến, thuộc dãy Trường Sơn Nam, nổi tiếng với cảnh quan hùng vĩ nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn do độ dốc lớn, nhiều khúc cua tay áo.

Trong mùa mưa, đèo Khánh Lê thường xuyên xảy ra sạt lở. Gần đây nhất, ngày 16/11, đá từ trên đèo rơi trúng một xe khách, khiến 6 người tử vong và 19 người bị thương.

Một lượng lớn đất đá từ trên núi sạt xuống đường khiến giao thông đèo Khánh Lê tê liệt.

Ngày 24/11, tỉnh Khánh Hòa quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên đèo Khánh Lê, đèo Khánh Sơn và nhiều tuyến đường khác bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Trước thông tin đèo Đèo Khánh Lê liên tục sạt lở, Khánh Hòa kiến nghị sớm đầu tư cao tốc Nha Trang - Đà Lạt.