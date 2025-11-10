Đề xuất trên 50% người dân đồng ý mới tiếp tục lập đề án sáp nhập tỉnh, xã

(VTC News) -

Nội dung trên được đề cập tại dự thảo Nghị định hướng dẫn việc lấy ý kiến Nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính, đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến Nhân dân.

Bộ Nội vụ đề xuất việc lấy ý kiến Nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính.

Bộ Nội vụ đề xuất trường hợp thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh thì UBND cấp tỉnh tổ chức lấy ý kiến hộ gia đình ở tất cả các đơn vị hành chính cấp xã thuộc đơn vị hành chính cấp tỉnh đó. Trường hợp thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính cấp xã thì UBND cấp tỉnh tổ chức lấy ý kiến hộ gia đình ở đơn vị hành chính cấp xã đó.

Về kết quả lấy ý kiến, dự thảo Nghị định quy định báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân phải thể hiện tổng số hộ gia đình trên địa bàn, số hộ gia đình tham gia lấy ý kiến, số hộ gia đình đồng ý, số hộ gia đình không đồng ý, các ý kiến khác (nếu có).

"Kết quả lấy ý kiến Nhân dân về việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính đạt trên 50% tổng số hộ gia đình trên địa bàn (tính theo từng đơn vị hành chính cấp xã) tán thành thì cơ quan xây dựng đề án tiếp tục hoàn thiện đề án và gửi HĐND ở các đơn vị hành chính có liên quan để lấy ý kiến", dự thảo Nghị định nêu rõ.

Với trường hợp chưa đạt 50%, UBND cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, thuyết phục, vận động và tiếp thu những ý kiến xác đáng của Nhân dân để hoàn thiện Đề án, bảo đảm đạt tỷ lệ tán thành của Nhân dân theo quy định.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất yêu cầu kết quả lấy ý kiến Nhân dân phải được công khai trên các trang, cổng thông tin của địa phương và trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ.

Liên quan đến trình tự, thủ tục lấy ý kiến Nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính, cơ quan soạn thảo đề xuất thực hiện theo 4 bước.

Thứ nhất, sau khi xây dựng đề án, UBND cấp tỉnh có văn bản kèm theo mẫu Phiếu lấy ý kiến, tài liệu lấy ý kiến gửi UBND cấp xã; chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến Nhân dân theo từng thôn, tổ dân phố.

Thứ hai, trong thời gian 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của UBND cấp tỉnh, UBND cấp xã hoàn thành việc lấy ý kiến Nhân dân.

Thứ ba, trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc lấy ý kiến, UBND cấp xã tổng hợp và lập báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn gửi HĐND cùng cấp và UBND cấp tỉnh.

Thứ tư, trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân của UBND cấp xã, UBND cấp tỉnh tổng hợp và lập báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn gửi đến HĐND cấp tỉnh.