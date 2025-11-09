PTT Phạm Thị Thanh Trà: Trung ương không quy định cứng số lượng phó chủ tịch xã

(VTC News) -

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề cập đến điều này tại buổi đi kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Khương (tỉnh Lào Cai) và làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã ngày 9/11.

Tại buổi làm việc, ông Giàng Seo Vần, Bí thư Đảng ủy xã Mường Khương kiến nghị Chính phủ xem xét tăng 1 phó Chủ tịch UBND xã để đáp ứng đặc thù khối lượng công việc lớn, phức tạp và liên quan chặt chẽ đến nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng cho biết sắp tới sẽ có Nghị định mới của Chính phủ quy định điều này. "Việc bố trí cụ thể 2 hay 3 phó chủ tịch là thẩm quyền của địa phương căn cứ vào quy mô, tính chất và đặc thù của từng đơn vị, Trung ương không quy định cứng".

Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh, thay đổi căn bản tư duy không chỉ dừng lại ở việc xử lý sự vụ hàng ngày mà phải tự đổi mới phương thức làm việc, kỹ năng và kiến thức. Yêu cầu đặt ra không chỉ là phục vụ người dân thật tốt, mà còn phải đổi mới để quản trị xã hội hiệu quả hơn, từ đó kiến tạo sự phát triển.

"Bản chất của quản trị địa phương là lấy người dân làm trung tâm, huy động sức mạnh toàn dân trong quản trị xã hội", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo bà Phạm Thị Thanh Trà, vẫn còn những khó khăn mà xã Mường Khương cần khắc phục.

Cụ thể, quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền mới bước đầu vẫn còn lúng túng do quy mô và tính chất công việc có nhiều thay đổi. Việc phân cấp, phân quyền còn một số mặt chưa đồng bộ, thiếu các điều kiện đảm bảo để thực hiện, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Ngoài ra còn có sự băn khoăn, lúng túng trong việc tổ chức và vận hành các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn sao cho hiệu quả, tinh gọn theo mô hình cung ứng dịch vụ công tổng hợp.

Trung ương đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý nền tảng. Sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định mới về phân loại đơn vị hành chính, còn Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành tiêu chuẩn của từng loại hình.

"Về tổ chức hành chính, số lượng phòng của cấp xã sẽ linh hoạt tùy thuộc phân loại đơn vị hành chính. Đối với đơn vị sự nghiệp, sẽ sắp xếp theo hướng tinh gọn, hình thành các trung tâm cung ứng dịch vụ công tổng hợp, trung tâm phát triển quỹ đất và đầu tư xây dựng", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thông tin.

Một nhiệm vụ quan trọng được bà Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã - yếu tố quyết định sự thành công của mô hình mới: "Với 134 cán bộ, công chức, số lượng hiện nay của xã là khá lớn.

Quan trọng nhất là phải chú trọng chất lượng, chuyên môn và khả năng thích ứng. Cán bộ phải thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao trình độ ở các lĩnh vực như đất đai, môi trường, tài chính, đầu tư xây dựng, công nghệ thông tin, chuyển đổi số".