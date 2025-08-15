Đề xuất thành lập hội đồng tư vấn giáo dục cấp xã

(VTC News) -

Nội dung trên nằm trong văn bản Bộ GD&ĐT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giải quyết một số khó khăn, vướng mắc của địa phương trong lĩnh vực giáo dục khi thực hiện chính quyền hai cấp.

Bộ GD&ĐT đề nghị UBND cấp tỉnh xem xét, phân bổ hợp lý biên chế công chức ở cấp tỉnh, cấp xã đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, đúng người đúng việc.

Địa phương có giải pháp phù hợp huy động các công chức từng công tác tại Phòng GD&ĐT trước đây hoặc tiếp nhận, biệt phái cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các cấp có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp để bố trí phụ trách lĩnh vực giáo dục và đào tạo cấp xã nếu đủ điều kiện.

Đồng thời, các địa phương được khuyến khích thành lập hội đồng tư vấn giáo dục cấp xã và các nhóm cán bộ quản lý cốt cán nhằm hỗ trợ, tư vấn triển khai các hoạt động giáo dục.

Địa phương xem xét, thành lập hội đồng tư vấn giáo dục cấp xã, nhóm quản lý cán bộ cốt cán để hỗ trợ triển khai các hoạt động giáo dục. (Ảnh minh hoạ)

Thành phần tham gia là cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo đang công tác hoặc đã nghỉ hưu. Cách thức hoạt động cụ thể do địa phương chủ động hướng dẫn theo điều kiện thực tế và đảm bảo không phát sinh về đơn vị, tổ chức hành chính, chỉ là các bộ phận hoạt động chuyên môn kiêm nhiệm trong thời gian nhất định.

Ngoài ra Bộ GD&ĐT cũng đề nghị UBND cấp tỉnh xem xét, giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo khi thực hiện chính quyền hai cấp, kịp thời có giải pháp tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức cấp xã phụ trách lĩnh vực giáo dục.

Đề xuất của của Bộ GD&ĐT được đưa ra trong bối cảnh chỉ khoảng 20-30% công chức giáo dục cấp xã có chuyên môn hoặc kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực này. Thậm chí, có trường hợp có trình độ chuyên môn ở những ngành không liên quan như cử nhân Quản lý đất đai, Kỹ sư chăn nuôi.

Theo Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT, khảo sát nhanh với trên số liệu khoảng 1.000 công chức đã được bố trí về làm việc tại Phòng Văn hóa - Xã hội tại cấp xã, được giao phụ trách lĩnh vực giáo dục thì có 303 người từng công tác tại Phòng GD&ĐT (cũ); 395 người trình độ chuyên môn được đào tạo ở các ngành sư phạm, giáo dục, còn lại là ở các ngành, lĩnh vực khác. Thậm chí nhiều người chưa từng làm giáo dục.