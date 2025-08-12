Bộ GD&ĐT lấy ý kiến sửa chương trình 4 môn học sau sáp nhập tỉnh, thành

(VTC News) -

Theo Bộ GD&ĐT, chương trình giáo dục phổ thông 2018 triển khai thực hiện được 5 năm trên toàn quốc với tất cả các khối lớp.

Việc thay đổi địa giới hành chính, thực hiện chính quyền 2 cấp và Hiến pháp sửa đổi ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình của 4 môn học, gồm: Lịch sử và Địa lý từ lớp 4 đến lớp 9; Địa lý lớp 12; Lịch sử lớp 10 và Giáo dục công dân (Giáo dục kinh tế và pháp luật, lớp 10).

Để chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với sự thay đổi địa giới hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ GD&ĐT tổ chức đăng tải, lấy ý kiến rộng rãi trên cổng thông tin điện tử Bộ về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến góp ý chương trình chỉnh sửa một số môn học. (Ảnh minh hoạ)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung của Bộ GD&ĐT tập trung vào một số nội dung, cụ thể:

Đối với chương trình môn Giáo dục công dân, sửa đổi, bổ sung chương trình lớp 10 ở các chủ đề “Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và “Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Đối với môn Lịch sử, sửa đổi, bổ sung chuyên đề học tập lựa chọn ở lớp 10 - chuyên đề Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử.

Đối với phân môn Địa lý trong môn Lịch sử và Địa lý, sửa đổi, bổ sung chương trình ở lớp 4, lớp 5, lớp 8, lớp 9 và môn Địa lý ở lớp 12, việc chỉnh sửa chủ yếu về các vùng kinh tế - xã hội như: ranh giới vùng; tên và số lượng các tỉnh, thành phố, quy mô diện tích, dân số của vùng; nguồn lực phát triển kinh tế và tình hình phát triển và phân bố các ngành kinh tế trên các vùng kinh tế - xã hội; các bản đồ hành chính; bản đồ dân cư, bản đồ các ngành và vùng kinh tế ở Việt Nam.

Đối với phân môn Lịch sử trong môn Lịch sử và Địa lý, sửa đổi, bổ sung chương trình ở lớp 7: vấn đề phân kỳ lịch sử phong kiến Trung Quốc; ở lớp 9: việc phân chia giai đoạn trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay.

Trong năm học 2025-2026, các cơ sở giáo dục phổ thông trong toàn quốc sử dụng nguyên sách giáo khoa đã được lựa chọn để dạy học. Bộ GD&ĐT tổ chức tập huấn, hướng dẫn giáo viên về chương trình chỉnh sửa; chỉ đạo việc rà soát, chỉnh sửa sách giáo khoa của một số lớp thuộc các môn học trên để phù hợp với chương trình chỉnh sửa và sẽ thực hiện sách giáo khoa chỉnh sửa từ năm học 2026-2027.