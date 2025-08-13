Bộ GD&ĐT cảnh báo thủ đoạn 'bắt cóc online' nhắm vào học sinh, sinh viên

(VTC News) -

Bộ GD&ĐT dẫn thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, thời gian gần đây, một số tỉnh/thành phố như Hà Nội, Quảng Ninh, TP.HCM liên tiếp xảy ra tình trạng các đối tượng giả danh lực lượng công an, viện kiểm sát, toà án gọi điện đe dọa, thao túng tâm lý trẻ em, học sinh, sinh viên.

Các đối tượng này thông báo học sinh, sinh viên liên quan đến vụ án đang được điều tra, sau đó yêu cầu thông báo cho gia đình chuyển tiền chuộc người với tên gọi là “bắt cóc online”.

Cá biệt có vụ việc đối tượng dụ dỗ, hướng dẫn trẻ em di chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM để đến các địa phương giáp biên sang Campuchia “du lịch”, với các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Giả danh lực lượng công an, viện kiểm sát, tòa án sử dụng số điện thoại lạ gọi điện cho nạn nhân và đưa ra các cáo buộc bịa đặt (liên quan đến ma túy, đường dây tội phạm rửa tiền, truy nã hoặc có lệnh bắt giữ của viện kiểm sát, tòa án…). Việc này nhằm tạo tâm lý hoảng loạn, mất bình tĩnh ở nạn nhân.

Bộ GD&ĐT cảnh báo bẫy bắt cóc, dụ dỗ học sinh sinh viên trên mạng. (Ảnh minh hoạ: CAND)

Bước 2: Các đối tượng sẽ thao túng tâm lý, yêu cầu nạn nhân giữ bí mật, không được kể với bất kỳ ai, ép buộc hoặc hướng dẫn nạn nhân rời khỏi nơi ở và thuê địa điểm (nhà nghỉ, khách sạn) để ở một mình.

Sau đó, chúng hướng dẫn nạn nhân cắt đứt liên lạc với người thân và chỉ liên lạc với các đối tượng (thay sim điện thoại, để điện thoại chế độ máy bay và sử dụng liên lạc với các đối tượng qua video call từ các ứng dụng khác). Có trường hợp còn uy hiếp nạn nhân cung cấp những hình ảnh, clip nhạy cảm cho các đối tượng.

Bước 3: Các đối tượng có thể nhắn tin, gọi điện trực tiếp cho gia đình thông báo về việc nạn nhân đang bị bắt cóc, đe dọa chặt ngón tay, đăng tải hình ảnh, clip nhạy cảm của nạn nhân lên mạng hoặc ép nạn nhân tự liên hệ về gia đình và thông báo bị bắt cóc để yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản nạn nhân hoặc nhóm đối tượng. Sau khi nhận được tiền, kẻ xấu cắt đứt liên lạc và để lại nạn nhân tiếp tục hoảng loạn, gia đình mất tài sản lớn.

Trước thực trạng này, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục, phối hợp với lực lượng công an tại địa phương, tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho nhà giáo, học sinh sinh viên và gia đình biết về phương thức, thủ đoạn lừa đảo nêu trên.

Các cơ sở giáo dục phối hợp với gia đình, địa phương tuyên truyền, chia sẻ về các vấn đề phức tạp trên không gian mạng cho học sinh sinh viên, giúp các em nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa. Đặc biệt, Bộ đề nghị các trường phối hợp với lực lượng công an lập danh sách các trường hợp học sinh, sinh viên có biểu hiện sa sút học tập, trốn học, có nguy cơ bị tội phạm sử dụng không gian mạng lợi dụng, dụ dỗ...

"Trong các cơ sở giáo dục cần có số điện thoại của cảnh sát khu vực, trưởng công an phường/xã, đường dây nóng của trực ban hình sự để nếu có vụ việc xảy ra kịp thời có sự hỗ trợ, xử lý của lực lượng chức năng", Bộ GD&ĐT nhấn mạnh.